SPAREGGI B FEMMINILE – Cavezzo domina l’ultimo quarto e batte Ariano Irpino

WamGroup Basket Cavezzo – Virtus Ariano Irpino 68-54 (20-26; 33-38; 47-47)

WAMGROUP BASKET CAVEZZO: Siligardi 7, Zanoli 9, Cariani ne, Kolar 8, Verona 18, Maini, Costi 14, Calzolari 12, Stefanini ne, Zucchi ne , Pronkina. All. Piatti

VIRTUS ARIANO IRPINO: Moretti 8, Albanese 2, Ferraretti 5, Guilavogui 11, Armenti, Tsiubyk 23, Mastrototaro 3, Allegro ne, Torruella 2. All. Bellizzi

Con un finale in grande spolvero, la WamGroup Cavezzo vince una partita importantissima per il proseguo del suo cammino verso la finale nazionale. E’ però Virtus Ariano Irpino a dettare il ritmo del gioco per primi 35 minuti, prima di sciogliersi completamente nell’ultimo quarto. Il primo parziale è ricco di canestri, dopo 10’ le ospiti conducono 20-26. Nel secondo quarto le percentuali si abbassano vistosamente, sono sempre le irpine che chiudono avanti di 5 lunghezze. Al rientro in campo il match cambia faccia. Le piovre giocano bene, la difesa lavora come si deve e ritrovano anche continuità in attacco. A 10’ minuti dal termine dei regolamentari è totale l’equilibrio sul parquet di gioco, 47-47. Dopo aver passato buona parte del match a rincorrere le avversarie, le piovre, trascinate dalla carica dei numerosi tifosi presenti, giocano un quarto quarto da favola annientando le beneventane con un parziale pesante da 21 a 7. La WamGroup vince 68-54 con gara 2 che si giocherà domenica prossima ad Ariano Irpino.

Simone Di Vaio – Basket Cavezzo