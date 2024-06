SPAREGGI B FEMMINILE – Cavezzo perde a Livorno ma esulta, Verona porta il club in A2

E’ ancora Marta Verona show. E’ lei la protagonista della sfida di ritorno che vale il ritorno in A2 di Cavezzo. Vince Livorno 73-68, ma non basta per ribaltare il 72-62 dell’andata. Eppure le toscane erano partite meglio: il 15-13 del 10′, diventa 39-27 all’intervallo. Anche la terza frazione sorride alla squadra di casa toccando diciotto punti di margine, sul 58-40 al 30′. Sembra fatta, ma così non è: Verona si prende Cavezzo sulle spalle e inizia a dominare la scena, segnando 10 dei 24 punti sul referto finale nel break di 15-28 che decide la contesa e porta le modenesi nella seconda categoria nazionale.

JOLLY ACLI LIVORNO – BASKET CAVEZZO 73 68 (15-13, 39-27, 58-40)

LIVORNO: Barbieri, Ceccarini 15, Zolfanelli ne, Orsini 17, Giari 7, Candelori ne, Gioan 4, Sassetti 8, Evangelista 15, Costa 3, Tumeo 4. All.Corda



CAVEZZO: Siligardi, Zanoli 15, Cariani, Kolar 14, Verona 24, Maini 2, Costi 6, Calzolari 7, Stefanini ne, Zucchi ne. All.Piatti