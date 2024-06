SPAREGGI B FEMMINILE – Puianello fa harakiri, passa Padova

Avanza Padova in finale. Clamoroso finale di partita quello tra le due squadre. Con l’andata che aveva sorriso a Puianello (51-52), anche il ritorno si è giocato punto a punto. Si entra nell’ultimo minuto sul 58-58, con la squadra di casa che porta palla e fa trascorrere il tempo prima di perder palla dando il via al contropiede ospite con Pilli che si ritrova in lunetta a trenta secondi dal termine: la numero 4 fa 1/2 con il 58-59 che pareggia la differenza canestri. Nell’azione seguente Antonello ferma Olajide a dieci secondi dal termine con un fallo, con Giroldi che chiama subito timeout. Si riparte con una rimessa dal fondo: Raiola riceve palla, ma sul pressing di Antonello la perde generando il contropiede solitario della stessa con sei secondi rimasti. Tanto basta per arrivare a canestro e subire il fallo sul rientro disperato di Dettori con un secondo e nove centesimi rimasti. La numero 40 delle venete come da copione segna il primo e sbaglia il secondo firmando così il blitz ospite che vale la finale.

PUIANELLO BASKET – PALL.GATTAMELATA PADOVA 58-60 (9-12, 25-29, 42-46)



PUIANELLO: Oppo, Olajide 17, Manzini 6, Luppi 2, Corradini ne, Albertini ne, Dettori 13, Dzinic, Raiola 17, Cherubini, Graffagnino ne, Gizynska 3. All. Giroldi

PADOVA: Marcon, Pilli 11, Salmaso, Cognolato 7, Boaretto 6, Meneghini 2, Gambarin 3, Angelini 8, Sorrentino 6, Antonello 17. All.Tomei