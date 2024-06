SPAREGGI B FEMMINILE – Quinonez protagonista, Campobasso vince a Torino

BASKETBALL TORINO 45

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 58

(11-14, 21-29; 33-42)

TORINO: Stejskalova 7, Pelka 2, Albano 8, Zanetti S. 10, Sammartino L. An. D. 16; Garofalo 2, Cambiaso, Miele. Ne: Carbonatto, Caputo, Bertoglio e Ricino. All.: Baldovin.

CAMPOBASSO: Trozzola 4, Del Sole 4, Bocchetti Ben. 9, Quiñonez 18, Moscarella Contreras 13; Giacchetti 6, Vitali 2, Boraldo, Mascia. Ne: Moffa G. R. e Lallo. All.: Diotallevi.

NOTE: uscita per cinque falli al 39’47” (43-58) Zanetti S. (Torino). Progressione punteggio: 5-9 (5’), 16-23 (15’), 25-35 (25’), 39-50 (35’). Massimo vantaggio: Torino 2 (11-9); Campobasso 14 (21-35).

Un’altra grande prova, un ulteriore momento di crescita e grande sostanza difensiva. La Molisana Magnolia Campobasso fa sua – a Torino – la gara di andata della finale del concentramento nazionale due di serie B al termine di un match in cui, a parte una fase nel primo quarto, sono sempre le magnolie a comandare le operazioni, ottimo abbrivio in vista del match di ritorno di domenica alle 18 all’Arena.

PROVA DI SOSTANZA Bocchetti e Quiñonez aprono le ostilità, Torino prova a rifarsi sotto, ma Giacchetti con una tripla allontana i #fiorellinidacciaio. Torino impatta a nove, ma Sammartino sigla il sorpasso con nuovamente Giacchetti e Quiñonez pronte a ribaltare l’andamento del quarto (11-14).

Ancora Bocchetti e Quiñonez e fanno salire il gap sino al +9 (11-20). Torino prova a riavvicinarsi, ma è il momento in cui ad uscire fuori è Moscarella Contreras che mette a segno quattro punti in successione, sinonimo del vantaggio in doppia cifra per le campobassane (16-27). È Vitali poi a chiudere il quarto (21-29).

Al rientro dall’intervallo lungo Del Sole sigla nuovamente un margine in doppia cifra (21-31). Trozzola e Quiñonez ispessiscono il vantaggio portandolo sino al +14 (21-35). Torino prova a reagire, ma le rossoblù continuano a mantenere il vantaggio in doppia cifra sin quasi al termine del quarto con tre possessi pieni di vantaggio (33-42) poi registrati al 30’.

L’ultimo quarto è un’ulteriore dimostrazione di sostanza per le rossoblù con Moscarella che fa ammattire la difesa piemontese, Del Sole che va a segno e la chiusura demandata al tandem sudamericano (Moscarella e Quiñonez) che chiude definitivamente i conti.

A REFERTO CHIUSO Per coach Gabriele Diotallevi, al termine, l’analisi è all’insegna della grande concretezza. «È una vittoria – argomenta – frutto della difesa. In attacco abbiamo dato vita ad alcuni alti e bassi di troppo, ma abbiamo saputo esserci a baluardo del nostro canestro e siamo poi riusciti a distenderci in transizione e questo ci ha dato ossigeno. A difesa schierata, però, abbiamo le capacità di fare meglio e lavoreremo su diversi aspetti, soprattutto a livello di analisi video individuale. Ora, in prospettiva di domenica, ripartiremo da zero. Le ragazze sono felici e soddisfatte, ma io ho la consapevolezza che ci sono tanti aspetti su cui dover lavorare»

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO (Vincenzo Ciccone)