SPAREGGI B FEMMINILE – Salerno sbanca Perugia e vola in finale

La Sirio Salerno ’92 si giocherà la promozione in Serie A2 nella doppia finale contro Basket Sisters Modena l’8 e il 16 giugno. Le granatine espugnano anche il PalaPellini di Perugia e infliggono alle locali della Sisas un 61-75 che si unisce al 71-55 dell’andata a Matierno e vale la vittoria in semifinale playoff. Il sodalizio di patron Angela Somma resta dunque imbattuto in tutta la stagione.

La partita è combattuta nella prima metà. Apre subito Silatsa in uno contro uno con Bartholomew, Olajide pareggia e poi Pollini dall’angolino infila da tre. Dopo 3’:30” è 12-6 per le umbre con in mezzo la tripla dell’ex Cragnolino. Visnjic chiede il primo timeout. Al rientro accorcia dalla distanza Orchi, poi Valerio fa -1. Silatsa lotta con Falkowska nel pitturato e il cronometro scorre per almeno tre minuti senza canestri. Perugia va sul 14-11 a 90 secondi dalla prima interruzione. Dentro Scala per le granatine con un discreto impatto. Il ferro dice no a Oliveira da tre in un paio di occasioni e le umbre fissano il punteggio a fine primo quarto sul 18-13 con i liberi di Bartholomew. Stessa firma a inizio secondo periodo per il +7 biancorosso, con Scala lesta ad accorciare. Si prosegue con le padrone di casa che fluttuano tra il +5 e il +3. Salerno resta ampiamente in partita con una Orchi sontuosa e Oliveira che torna cecchino dalla distanza. A metà gara è 41-36. Il terzo quarto si apre con una splendida azione di De Mitri che danza e va a segnare, imitata da Oliveira per il -1. Un segnale di presenza, forza, carattere in una frazione da pugno sul tavolo per le ospiti: il parziale di 5-20 riafferma i valori dell’andata con una difesa insuperabile. Valerio firma il primo sorpassino, comincia il classico “punto a punto”. A metà quarto è 45-48 per la Sirio. Granatine a +6 (45-51) a due minuti da fine terzo periodo, quando Perugia perde Olajide per infortunio. La tripla di Oliveira fa volare Salerno a +10 e mette in discesa l’incontro. Bene anche Takrou col suo consueto dinamismo. Dalla mezzora (46-56) in avanti è monologo campano, con le padrone di casa che mollano definitivamente. Nel finale spazio anche alle baby Tagliaferri ed Esposito. Finisce 61-75. Poi, tutti a festeggiare con dedica alle più giovani Naddeo, D’Amico, Lufrano e Virgilio, rimaste a casa a soffrire a distanza ma sempre parte integranti di un gruppo unitissimo. Qualche ora di relax, adesso, prima di tornare in palestra per preparare il fondamentale doppio scontro in finale. Contro Basket Sisters Modena, che in semifinale ha eliminato Edelweiss Albino, varrà sempre la differenza canestri in caso di parità di vittorie. Gara 1 sempre al PalaSilvestri, ritorno in Emilia.

“È stata una partita ben giocata contro una squadra forte. Nel primo tempo abbiamo lavorato con serenità e pazienza sapendo quali erano i punti di forza nostri e gli svantaggi conoscendo il momento in cui poter sfruttare le occasioni. Da metà partita in avanti abbiamo messo tutto sul nostro binario incrementando la marcia, a conferma che questa squadra ha sempre più consapevolezza dei propri mezzi. Siamo riusciti a fare il nostro gioco anche in trasferta, non c’è stato fattore campo. Complimenti a tutte, c’è un grande gruppo che ha tanta voglia di combattere insieme in campo. Ora testa al prossimo impegno”, commenta coach Visnjic.

TABELLINO – SISAS PERUGIA-SIRIO SALERNO 61-75 (18-13; 41-36; 46-56)

PERUGIA: Parolai 5, Bartholomew 10, Olajide 12, Soli 5, Pollini 3, Aquinardi 5, Cragnolino 12, Falkowska 4, Cernicchi, Manganiello 1, Vescovi 4. Coach: Posti.

SALERNO: Oliveira 23, Valerio 10, Orchi 7, Scala 7, De Mitri 3, Tagliaferri 2, Esposito, Takrou 5, Silatsa 18, Scolpini. Coach: Visnjic.

Arbitri: Faro-Lilli

Area Comunicazione Salerno Basket ‘92