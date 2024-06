SPAREGGI B FEMMINILE – Vittoria amara per Pontevico, Cagliari in finale

Vittoria amara per Pontevico. Il club lombardo, sconfitto all’andata per 46-38, non riesce a ribaltare il divario dell’andata. Avanza in finale la Virtus Cagliari, con la squadra di Staico che festeggia nonostante il 52-46 finale.

POL.PONTEVICO – VIRTUS CAGLIARI 52 46 (15-10, 27-27, 41-39)

PONTEVICO: Visigalli 3, Racchetti 10, Sbarra ne, De Cristofaro 20, Bernardelli, Catterina, Adami ne, Vida, Mazzanti 1, Rossi 18, Pintossi. All.Doldi

CAGLIARI: Lussu 10, Vargiu, Lucchini 2, Gallus ne, Pasolini ne, Corda 18, J.Valtcheva 4, Rabchuk, Podda 5, Pellegrini 3, D. Valtcheva 4, Anedda ne. All.Staico