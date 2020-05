Sport contro la Violenza: il progetto targato Nico Basket

La prima novità in casa Nico è la collaborazione con l’Associazione “Anna Maria Marino”, avvenuta già a fine della scorsa stagione grazie alla Dottoressa Jacqueline Magi che ne è Presidente Onorario. Insieme all’associazione abbiamo lanciato e aderito alla campagna “Sport contro la violenza”, insieme miriamo ad attirare fiducia e considerazione sull’atleta donna spesso ignorata o non ritenuta meritevole al pari dei colleghi uomini.

Siamo onorati che l’Associazione ci abbia scelti perché sappiamo la serietà con cui portano avanti le loro battaglie e siamo rimasti colpiti quando hanno deciso di sostenere le nostre ragazze. È chiaro che non vedremo i risultati di questo progetto a breve termine, se riuscissimo davvero a far smuovere l’opinione pubblica e a far rivalutare l’importanza dello sport Rosa ne godranno le ragazze che oggi sono nel vivaio giovanile, e non parlo solo del nostro, ma di quelli di tutte le Società sportive femminili. Lavoriamo affinché possano godere di quel

trattamento lavorativo ed economico di cui non hanno potuto godere le giocatrici che oggi sono “senior” e che si fanno portatrici di questo cambiamento.

La speranza che nutriamo è che le Aziende colgano l’importanza di questo cambio di rotta, che ci affianchino e supportino nella campagna “Sportcontro la violenza”, così come ha fatto Jacqueline, anche lei una pioniera

nel suo lavoro.

