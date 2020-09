Supercoppa “Famila Cup” e Coppa Italia A2 “Azimut” 2020 in chiaro su LBF TV

La Supercoppa Italiana “Famila Cup” e la Coppa Italia di Serie A2 “Azimut” 2020 verranno trasmesse in streaming e in chiaro su LBF TV.

La stagione 2020/2021 inizia dunque con un grande regalo di Lega Basket Femminile a tutti gli appassionati, che potranno seguire il ritorno in campo ufficiale di entrambe le categorie nazionali, totalemente a titolo gratuito, sulla piattaforma ufficiale LBF. 14 partite disputate su quattro giorni, 16 squadre coinvolte e due sedi per oltre 28 ore di basket no-stop.

La Supercoppa “Famila Cup” 2020 si terrà dal 24 al 27 settembre il PalaRomare di Schio, con un rinnovato e innovativo format Final Eight a otto squadre. Di seguito il programma delle dirette:

QUARTI DI FINALE (24-25 settembre)

Giovedì 24 settembre

– ore 17:00 • Umana Reyer Venezia vs Use Scotti Rosa Empoli

– ore 20:00 • Famila Wuber Schio vs Pallacanestro Vigarano

Venerdì 25 settembre

– ore 17:00 • Fila San Martino di Lupari vs Gesam Gas E Luce Lucca

– ore 20:00 • Passalacqua Ragusa vs Allianz Geas Sesto San Giovanni

SEMIFINALI (sabato 26 settembre)

– ore 17:00 • Vincente Umana Reyer Venezia-Use Scotti Rosa Empoli vs Vincente Fila San Martino di Lupari-Gesam Gas E Luce Lucca

– ore 20:00 • Vincente Famila Wuber Schio-Pallacanestro Vigarano vs Vincente Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni

FINALE (domenica 27 settembre)

– ore 18:30 • Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

La Coppa Italia “Azimut” 2020 si terrà a Moncalieri, presso il PalaEinaudi, dal 25 al 27 settembre e ospiterà otto delle migliori formazioni della passata stagione di Serie A2.

Di seguito il programma delle dirette:

QUARTI DI FINALE (25 settembre)

– ore 12:00 • Crèdit Agricole Carispezia Cestistica Spezzina vs Drain by Ecodem Alpo

– ore 15:00 • Basket Team Crema vs La Bottega del Tartufo Umbertide

– ore 18:00 • E-Work Faenza vs Mapptools Carugate

– ore 21:00 • Akronos Moncalieri vs Cus Cagliari

SEMIFINALI (26 settembre)

– ore 17:30 • Vincente gara E-Work Faenza-Mapptools Carugate vs Vincente Basket Team Crema/La Bottega del Tartufo Umbertide

– ore 20:30 • Vincente Akronos Moncalieri-Cus Cagliari vs Crèdit Agricole Carispezia Cestistica Spezzina-Drain by Ecodem Alpo

FINALE (27 settembre)

– ore 18:00 • Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

LBF TV • Accedi. Vedi. Tifi.

Area comunicazione LBF