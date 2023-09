SUPERCOPPA LBF – Sassari sfiora l’impresa, Schio non brilla ma va in finale

Incredibile finale di partita con la Dinamo che va ad un tiro da una storica impresa contro le campionesse d’Italia di Schio. Sassari gioca alla pari per tutto il match, trova una grande Raca e una super difesa, le venete sembrano azzannare la preda sul 57-50 a 3’ dalla fine poi è solo Banco che rientra e sbaglia due volte il tiro del sorpasso prima con Togliani e poi sulla sirena con Carangelo. Schio va in finale vincendo 57-55, tirando peggio ma prendendo 20 rimbalzi offensivi. La Dinamo chiude con 23 perse ma una prestazione straordinaria per solidità e compattezza, la finale sfuma di un soffio, che peccato.

SCHIO – DINAMO 57-55 (18-22 / 32-29 / 46-44)

LE STATISTICHE DEL MATCH

PREVIEW

Fuori una rookie per parte, la Dinamo manca ancora di Joens, mentre Schio deve fare a meno di Dorka Jurhasz oltre che di Parks non arrivata in tempo dalla WNBA per essere schierata sul parquet

Schio ha conquistato tutto in Italia nella passata stagione, 12° Scudetto, 13^ Supercoppa e 14^ Coppa Italia, riportando 21 anni dopo Parma una squadra italiana alle Final Four di Eurolega, chiusa al 3° posto. La Dinamo ha confermato 2 giocatrici cambiando tutto il parco straniero e rivoluzionando la squadra con un’italiana in più dalla panchina. Restivo recupera Togliani dopo l’infortunio al torneo di Cagliari e lancia Crudo in quintetto.

APPROCCIO GIUSTO

Le Women approcciano nel migliore dei modi, Crudo si prende responsabilità e ha impatto sul match come Carangelo. Schio vuole andare sotto da Reisengerova per mettere in difficoltà Sassari nel pitturato ma il Banco ha fisicità e lotta con Raca da ala piccola e poi mettendo Togliani insieme al capitano sul perimetro. Guirantes ha molto talento e atletismo, ma la Dinamo gioca alla pari con le campionesse d’Italia prendendo vantaggio (14-18). Schio fa uscire dalla panchina Sottana, Bestagno, il talento di Sivka e l’aggressività di Crippa, provando a pressare a tutto campo, Sassari tiene. Con Keys e Bestagno la lotta a rimbalzo è durissima ma la squadra di Restivo è avanti 22-18 al 10’ (50 % dal campo per la Dinamo con 8 punti di Carangelo).

RACA VOLA POI C’E’ SCHIO

Raca è pazzesca con 11 punti, dentro fuori manda in crisi la difesa di Schio, prima con la penetrazione poi con l’arresto e tiro, la Dinamo arriva al massimo vantaggio del match costringendo al time out il coach di Schio. (21-27). Nel momento migliore di Sassari le campionesse d’Italia girano l’inerzia della partita con la fisicità, l’aggressività, le mani addosso e il dominio nel pitturato, soprattutto a rimbalzo offensivo (11 nel primo tempo). Il Banco deve tirare il fiato, Restivo chiama time out dopo il sorpasso della Famila (7-0 e 28-27). Crippa si francobolla a Raca, la Dinamo fa molta più fatica a far girare la palla e a trovare continuità, Reisengerova dentro l’area domina (12 punti con 5/7 da due punti), Schio pigia sull’acceleratore. Kaczmarczik commette il 3° fallo, Sassari non segna più (solo 7 punti nel quarto), il parziale di 11-2 premia le venete avanti all’intervallo 32-29.

SASSARI RESISTE

Schio prova a scappare nel 3° quarto, Crippa è fondamentale in difesa, nel lavoro sporco e nell’essere micidiale da 3 punti, la Dinamo risponde con una fantastica Raca (nonostante la difesa di Crippa) e all’impatto di Hollingsheed che pareggia con una tripla 39-39. Il Banco lotta su ogni situazione, soffrendo a rimbalzo ma riuscendo a rimanere dentro il match grazie alla compattezza e alla solidità di squadra, Togliani è molto preziosa, due liberi regalati a Bestagno confezionano il 46-44 del 30’. La Dinamo tira meglio dal campo ma ha 17 perse e 16 rimbalzi offensivi subiti.

SCHIO VINCE IN VOLATA

La Dinamo sorpassa ancora, difende stoicamente ma non riesce a concretizzare complice qualche palla persa di troppo, Reisengerova griffa il parziale, Kaczmarczik pareggia ma commette il 4° fallo, Sassari arriva in partita a 5’ dalla fine, una tripla incredibile di Guirantes da 7 metri allo scadere dei 24” sembrano condannanare il Banco (57-50). 6 punti in 8 minuti, la fisicità e i rimbalzi offensivi di Schio fanno la differenza, ma la Dinamo non molla un centimetro, rientra clamorosamente in partita e ha due volte il tiro del sorpasso prima con Togliani e poi sulla sirena con Carangelo, la tripla finisce sul ferro, sfuma un incredibile sogno, quello della finale. Finisce 57-55 per Schio.

Sassari, 22 settembre 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna