Techfind Serie A1 2023-24: la classifica marcatrici dopo la 23ª giornata

By



CLASSIFICA MARCATRICI:

Garrick M. (RMB Brixia Basket) 343 (16,3)

Moore T. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 340 (17)

Chidom O. (Passalacqua Ragusa) 340 (16,2)

Johnson C. (O.ME.P.S. Battipaglia) 335 (15,2)

Raca I. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 306 (16,1)

Gwathmey J. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 301 (14,3)

Tagliamento M. (E-Work Faenza) 283 (14,2)

Zanardi C. (RMB Brixia Basket) 275 (13,1)

Dixon L. (E-Work Faenza) 269 (12,8)

Dongue L. (Oxygen Roma Basket) 268 (14,9)

Ferrari Calabro P. (O.ME.P.S. Battipaglia) 267 (12,7)

Dedic N. (La Molisana Magnolia Campobasso) 265 (12,6)

Turcinovic L. (Alama San Martino di Lupari) 254 (14,1)

Hollingshed M. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 252 (12,6)

Joens A. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 250 (12,5)

Louka V. (RMB Brixia Basket) 250 (11,9)

Kalu E. (Oxygen Roma Basket) 247 (14,5)

Carangelo D. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 243 (12,2)

Juskaite L. (Passalacqua Ragusa) 242 (11,5)

Zandalasini C. (Virtus Segafredo Bologna) 238 (11,9)