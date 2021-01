Techfind Serie A1 in campo per la diciottesima giornata: Empoli-Costa Masnaga in chiaro su MS Channel

Diciottesima giornata della Techfind Serie A1, l’ultima prima della sosta per le nazionali: si gioca interamente al sabato, con un programma di sette partite.

Si comincia con la partita tra Dondi Multistore Vigarano e Passalacqua Ragusa (ore 16.30, diretta esclusiva LBF TV), esame in trasferta per le iblee contro una Vigarano che è reduce dal -47 contro Schio. In occasione di quel match la squadra emiliana ha fatto esordire la pivot Guilavogui, che allunga le rotazioni a disposizione di coach Castelli. Ragusa punta all’undicesimo successo nelle ultime dodici gare, per mantenere saldo il suo ruolo nelle Top 4 del campionato.

Le tre partite successive sono ricche di possibili spunti: tra le più interessanti, considerato anche il risultato dell’andata (75-73 per la Virtus), è quella del PalaLupe tra Fila San Martino di Lupari e Virtus Segafredo Bologna (ore 18, diretta esclusiva LBF TV). San Martino ha iniziato con grande slancio il suo 2021, nonostante qualche problema d’infortuni (Filippi e Toffolo), ritrovando una stabilità in zona Playoff. Arriva così la sfida con la Virtus, che dal canto suo sta mantenendo un buon rendimento anche in questo girone di ritorno, guidata da Bishop e Begic che daranno vita a un bel confronto con Sulciute nel pitturato.

Anche il match tra Use Rosa Scotti Empoli e Limonta Costa Masnaga, sfida in chiaro della settimana (ore 18, diretta in chiaro MS Channel e LBF TV), può esser decisamente scoppiettante: all’andata vinse Costa 77-69, in una partita molto sentita per il ritorno “a casa” dell’ex Baldelli, quest’anno in maglia Use. La squadra di Seletti sinora non ha vissuto un bel mese di gennaio, perdendo quattro volte su altrettante sfide: Costa a caccia di un’inversione di tendenza, per difendere lo spot ai Playoff acquisito nel girone d’andata.

La capolista Umana Reyer Venezia ospita il Gesam Gas E Luce Lucca (ore 18, diretta esclusiva LBF TV): dopo la diciassettesima vittoria in campionato, la squadra di coach Ticchi attende la formazione toscana, che dal canto suo sta ritrovando ritmo e fiducia. Da valutare per coach Iurlaro la presenza della pivot Tunstull, che nelle ultime partite ha accusato alcuni problemi fisici.

Quasi in contemporanea con il trittico di match di cui sopra, il Famila Wuber Schio ospita la PF Broni 93 (ore 18.30, diretta esclusiva LBF TV), al secondo match del suo tour de force contro le prime della classe. Le lombarde lavorano sull’esordio di Reimer, mentre buoni segnali oltre alla solita Madera sono arrivati in infrasettimanale anche dalle esterne, come Togliani autrice di 18 punti. In casa Schio sempre da tenere d’occhio la rotazione straniere (Achonwa fuori nell’impegno con Vigarano) mentre si protrae in cabina di regia l’assenza della play Dotto.

Sfida del Sud in arrivo tra O.ME.P.S. BricUp Battipaglia e La Molisana Magnolia Campobasso (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV): campane ancora a caccia del primo successo stagionale, dopo aver ritrovato praticamente tutti gli effettivi senza però cambi di marcia nei risultati. Campobasso, dal canto suo, sta crescendo nel livello delle prestazioni ma dovrà guardare con attenzione a questa seconda trasferta consecutiva, dopo la vittoria a Sassari nel recupero di mercoledì.

Proprio il Banco di Sardegna Dinamo Sassari sarà invece impegnato contro l’Allianz Geas Sesto San Giovanni (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Partita delicata per la formazione sarda che dovrà fare i conti sempre con le solite assenze di peso di Arioli e Fekete, mentre il Geas, riaccolta Dotto, attende ancora il rientro di Crudo, che verosimilmente potrebbe avvenire dopo la sosta. Morale a mille in casa sestese, tre vittorie consecutive per la squadra di Zanotti in questo mese di gennaio.

Area Comunicazione LBF