Techfind Serie A1: la classifica marcatrici dopo il tredicesimo turno

CLASSIFICA MARCATRICI:

Smalls K. (USE Scotti Rosa Empoli) 242 (18,6)

Williams B. (Virtus Segafredo Bologna) 237 (18,2)

Bishop A. (Virtus Segafredo Bologna) 222 (18,5)

Burke K. (Dinamo Sassari) 213 (19,4)

Villa M. (Limonta Costa Masnaga) 210 (16,2)

Nunn J. (Limonta Costa Masnaga) 183 (14,1)

Mathias E. (USE Scotti Rosa Empoli) 178 (13,7)

Graves B. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 175 (15,9)

Gruda S. (Famila Wuber Schio) 174 (14,5)

Petronyte G. (Umana Reyer Venezia) 172 (14,3)

Begic A. (Virtus Segafredo Bologna) 171 (13,2)

Bestagno M. (Umana Reyer Venezia) 168 (14)

Anderson J. (Fila San Martino di Lupari) 167 (16,7)

Anderson Y. (Umana Reyer Venezia) 161 (13,4)

Gwathmey J. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 161 (13,4)

Calhoun S. (Dinamo Sassari) 160 (14,5)

Madera S. (PF Broni 93) 159 (13,2)

Premasunac N. (USE Scotti Rosa Empoli) 147 (12,2)

Rosset M. (Dondi Multistore Vigarano) 146 (16,2)

Del Pero B. (Limonta Costa Masnaga) 142 (10,9)