Techfind Serie A1: la classifica marcatrici dopo l’ottavo turno

CLASSIFICA MARCATRICI:

Bishop A. (Virtus Segafredo Bologna) 159 (19,9)

Smalls K. (USE Scotti Rosa Empoli) 153 (19,1)

Williams B. (Virtus Segafredo Bologna) 131 (16,4)

Hersler P. (O.ME.P.S. BricUp Battipaglia) 121 (17,3)

Mathias E. (USE Scotti Rosa Empoli) 115 (14,4)

Burke K. (Dinamo Sassari) 114 (19)

Gruda S. (Famila Wuber Schio) 114 (16,3)

Bestagno M. (Umana Reyer Venezia) 114 (14,2)

Petronyte G. (Umana Reyer Venezia) 113 (14,1)

Begic A. (Virtus Segafredo Bologna) 112 (14)

Villa M. (Limonta Costa Masnaga) 111 (15,9)

Anderson Y. (Umana Reyer Venezia) 108 (13,5)

Carangelo D. (Umana Reyer Venezia) 105 (13,1)

Premasunac N. (USE Scotti Rosa Empoli) 101 (12,6)

Calhoun S. (Dinamo Sassari) 97 (16,2)

Ostarello S. (La Molisana Magnolia Campobasso) 93 (15,5)

Harmon J. (Famila Wuber Schio) 93 (15,5)

Sottana G. (Famila Wuber Schio) 93 (13,3)

Madera S. (PF Broni 93) 91 (13)

Nunn J. (Limonta Costa Masnaga) 90 (12,9)