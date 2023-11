Techfind Serie A1 – La presentazione del nono turno

Torna in campo la Techfind Serie A1 e lo fa con i due anticipi del sabato sera per proseguire domenica pomeriggio con le restanti quattro sfide in programma.



La nona giornata si apre con il match tra Famila Wuber Schio e RMB Brixia Basket (sabato, ore 19.30, diretta LBF TV), compagini che potrebbero dare vita ad una contesa a viso aperto. Quattro successi di fila e il chiodo fisso del primo posto, queste sono le motivazioni che spingono le ragazze di coach Dikaioulakos a proseguire indisturbate il loro cammino verso la vetta. Dall’altro lato, la squadra lombarda ha raggiunto l’ottavo posto nonostante qualche caduta di troppo, per questo motivo venderà cara la pelle pur di mantenere una posizione di rilievo.



L’inaugurazione del PalaTiziano non poteva avere spettacolo migliore di Oxygen Roma Basket contro Repower Sanga Milano (sabato, ore 20.45, diretta LBF TV), sfida tra le due metropoli della Serie A1. Porte aperte e grande entusiasmo, con queste premesse la compagine capitolina si appresta a fare il debutto nel nuovo palazzetto; la vittoria è l’unica strada possibile da percorrere per non deludere il pubblico e finire sempre più in coda alla classifica. La ricerca del secondo successo stagionale e la possibilità di rovinare la festa alle padrone di casa, così le meneghine si presentano alla sfida di domenica; il gruppo compatto di rivali che va dall’ottavo al dodicesimo posto può aiutare le ragazze di coach Pinotti a fare un balzo importante a seguito del trionfo in trasferta.



Ad aprire la domenica della massima serie ci penseranno la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e la O.ME.P.S. Battipaglia (domenica, ore 15.30, diretta LBF TV), squadre coinvolte nella zona calda della classifica. La vittoria esterna dello scorso weekend ha aiutato le isolane ad uscire da un momento poco positivo, perciò regalare una gioia anche al pubblico amico potrebbe restituire il sorriso alle ragazze di coach Restivo oltre ad un potenziale ottavo posto. Le ospiti si trovano ancora con lo zero alla voce vittorie, ma la grinta sul parquet non manca e la sfida contro una compagine ancora instabile nei risultati può essere un motivo per trovare il primo successo stagionale.



Il duello tra Passalacqua Ragusa e Alama San Martino di Lupari (domenica, ore 17.00, diretta LBF TV) vedrà come protagoniste due delle squadre più in forma del campionato. Tre vittorie di fila, settimo posto e uno spirito ritrovato dopo un inizio complicato; la squadra siciliana sfrutterà il momento di onnipotenza cestistica targato Oderah Chidom per proseguire su questi binari. Stessa striscia di successi consecutivi, quarto posto e menzione come squadra rivelazione di questo inizio stagione; le venete possono contare su un gruppo solido guidato da Rae D’Alie e Stephanie Kostowicz, ma con una serie di assi nella manica che possono permettere loro di continuare a sognare vette inesplorate.



Allianz Geas Sesto San Giovanni contro Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18.00, diretta LBF TV) sarà il big match del nono turno, un banco di prova esaltante per le due rivali. La possibilità di togliere l’imbattibilità alla capolista sta facendo gola a tutte, tuttavia le ragazze di coach Zanotti dopo una sconfitta e una giornata di riposo hanno acquisito l’energia giusta per rimanere focalizzate sul loro obiettivo. Le orogranata continuano nel loro cammino inarrestabile ben consce di quanti ostacoli possano esserci davanti, ma i risultati ottenuti uniti ad una chimica di squadra sempre più forte sembrano rendere tutto più facile.



A chiudere il weekend ci penserà la contesa tra La Molisana Magnolia Campobasso e la E-Work Faenza (domenica, ore 18.00, diretta LBF TV), entrambe con il desiderio di prevalere per dare spinta al proprio cammino. Dopo le due sconfitte arrivate contro la prima e la seconda della classe, le molisane vogliono riprendere in mano le redini del loro gioco e continuare ad inseguire il gruppo di testa senza più capitomboli. La compagine romagnola sente di aver raccolto meno di quanto seminato e la classifica non sembra rendergli giustizia, per questo motivo un successo esterno darebbe nuove motivazioni oltre che il possibile aggancio all’ottavo posto.

AREA COMUNICAZIONE LBF