Techfind Serie A1 – La presentazione del quarto turno di campionato

Il quarto turno della Techfind Serie A1 nel segno del big match del campionato, ma anche di alcune sfide parecchio significative.

Naturalmente, tutto apparecchiato per un grande spettacolo nella sfida tra Famila Wuber Schio e Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 19.30, diretta in chiaro LBF TV e su MS Channel – Canale 814 di Sky). Schio, dopo aver tenuto a riposo Crippa contro Crema, è al completo; Bologna ha invece preservato Dojkic, Andrè e Barberis contro San Giovanni Valdarno, e mentre attende nuove dall’infermeria ha accolto in settimana la francese Rupert.

Il secondo match di grande rilievo è quello tra l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Dinamo Sassari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): c’è il ritorno al Taliercio da ex di Carangelo (283 presenze LBF in maglia Reyer), c’è anche la sfida di Shepard alla formazione che l’ha lanciata in Italia. Attenzione anche alla situazione straniere di Venezia dato che Delaere e Yasuma sono stabilmente in gruppo, con la giapponese arrivo più recente per le orogranata.

La Molisana Magnolia Campobasso sfida la Passalacqua Ragusa (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Una gara di fascino con La Molisana Arena come cornice, due progetti ambiziosi a confronto e anche qualche ex di spessore come Nicolodi e Kacerik in casa Magnolia.

La partita tra Gesam Gas E Luce Lucca e Fila San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) si gioca con un occhio all’infermeria: in casa Lucca le biancorosse hanno preso atto della defezione a lungo termine di Agnew, da verificare per San Martino invece le condizioni di Guarise e Pastrello, sempre da monitorare dopo l’infortunio della prima giornata.

Delicatissima la partita tra Akronos Moncalieri e Parking Graf Crema (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): le cremasche contano di recuperare D’Alie che ha saltato le prime due partite stagionali, mentre Moncalieri ha rimandato in Austria la comunitaria Sagerer per recuperare dai problemi fisici che hanno condizionato il suo inizio di stagione, in attesa di valutare la situazione in chiave mercato: intanto però in palio ci sono due punti fondamentali per la classifica.

Al sabato il debutto interno di Bruschi San Giovanni Valdarno che ospita la E-Work Faenza (sabato, ore 19, diretta esclusiva LBF TV): tra le varie attrazioni del match da segnalare sicuramente l’ex di turno Licia Schwienbacher, che in A1 ha esordito proprio con la maglia della formazione romagnola.

RMB Brixia Basket sfida nel derby lombardo Allianz Geas Sesto San Giovanni (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Anche qui un’ex di turno abbastanza recente con Laura Valli, che ha debuttato in A1 proprio la scorsa stagione con la maglia del Geas: Sesto sta pian piano sistemando la situazione a livello d’infortuni col debutto delle due straniere Holmes e Moore nella sfida contro Campobasso, che ha dato una spinta extra alla formazione di coach Zanotti dal punto di vista del morale.

AREA COMUNICAZIONE LBF