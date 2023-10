Techfind Serie A1 – La presentazione del quarto turno

La Techfind Serie A1 torna in RAI con il match tra Campobasso e Ragusa, ma tanti sono i match da seguire questo weekend.

Quarta giornata che si apre al PalaSerradimigni, per lo scontro tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e il Famila Wuber Schio (domenica, ore 19, diretta LBFTV). La squadra sarda vuole continuare il suo momento di forma dopo le due vittorie consecutive arrivate prima contro Roma in campionato e poi contro Chomutov in EuroCup, primi successi di stagione a livello nazionale e internazionale. Dopo il difficile inizio di stagione, la Dinamo è in risalita: nel match in Repubblica Ceca ha infatti dimostrato di star facendo dei passi in avanti, con le varie giocatrici che stanno trovando la loro dimensione, in una squadra rinnovata quasi del tutto rispetto allo scorso anno. Schio invece è reduce dalla difficile sconfitta in casa contro il DVTK in Eurolega ed è alla ricerca del primo successo esterno della stagione dopo aver perso la sfida con Venezia. Per Schio sarà dunque fondamentale resettare, per riuscire a ottenere i due punti che le permetterebbero di tenere il passo di Bologna e Venezia in classifica.

Derby emiliano ad aprire questa domenica di LBF, con la Virtus Segafredo Bologna che ospita E-Work Faenza (domenica, ore 15, diretta LBF TV). Bologna è una squadra in costante crescita, che sembra guadagnare fiducia di partita in partita: il match contro Salamanca è la testimonianza di come la squadra sia davvero di alto livello e possa competere anche in Europa con le migliori. Faenza, invece, vuole confermarsi dopo la vittoria in trasferta contro il Sanga Milano. La pericolosità di Faenza è soprattutto dentro l’area: nel match con il Sanga ha tirato con il 70% ed è la squadra con la miglior percentuale del campionato in questa situazione (56%). Sarà fondamentale, per la squadra di coach Seletti, limitare le palle perse, dato che Faenza è seconda solo a Battipaglia come media in questa voce statistica (17,7 a partita), anche perché davanti avrà una difesa in grado di forzare questi errori e di ottenerne punti.

Alle 18, esordio casalingo per la Oxygen Roma Basket contro O.ME.P.S. Battipaglia (domenica, ore 18, diretta LBF TV). La squadra della capitale debutterà al PalaLuiss in un match a porte chiuse in cui andrà alla ricerca del primo successo stagionale dopo le sconfitte a Campobasso e a Sassari. Anche Battipaglia è alla ricerca dei primi due punti e sta facendo molta fatica ad adattarsi alla Serie A1. Le 23 palle perse di media sono il peggior dato del campionato e i 55 punti segnati sono il penultimo dato della lega. Tra le due squadre sarà dunque una sfida interessante, per vedere chi delle due riuscirà a staccarsi per prima dalla coda della classifica.

Ritorna in campo dopo il turno di riposo l’Alama San Martino di Lupari, per la sfida al PalaNat contro l’Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 18, live LBF TV). La squadra veneta nelle prime due giornate era stata tra le migliori del campionato e ad oggi, seppur con una partita in meno, ha il miglior attacco della Serie A: 84,5 punti di media. Nei match giocati contro Sanga e Faenza, San Martino aveva fatto vedere la sua fisicità e infatti è la miglior squadra a rimbalzo d’attacco (13,5 di media), oltre a poter contare sulla miglior assistwoman del campionato: Rae D’Alie ne ha messi 11,3 di media nelle prime due partite. Dall’altra parte il Geas è reduce da due convincenti vittorie, una contro la Dinamo e una esterna contro Ragusa. L’ottima prova di Ilaria Panzera in Sicilia è sicuramente un punto su cui continuare a costruire per la squadra di coach Zanotti.

L’altra capolista della Techfind Serie A1, l’Umana Reyer Venezia, sarà impegnata in un match casalingo contro la neopromossa Repower Sanga Milano (domenica, ore 18, diretta LBF TV). La Reyer è in un grandissimo stato di forma, dopo il successo in EuroCup contro Pecs e dopo le ottime vittorie in campionato contro Brescia e Schio. Awak Kuier è definitivamente rientrata e ha dominato negli scorsi match, in attesa del ritorno di Jessica Shepard, che farà salire ulteriormente di livello una squadra già molto interessante. Il Sanga Milano è chiamato a una sfida difficile, ma a livello offensivo ha fatto vedere delle buone cose, riuscendo ad avere il sesto miglior attacco della lega con 68,3 punti di media. Il duo Pellington-Tulonen è in top ten della classifica marcatrici e proverà a mettere in difficoltà quella che è però una delle migliori difese del nostro campionato.

La Techfind Serie A1 è pronta a tornare in RAI e lo fa grazie al match tra La Molisana Magnolia Campobasso e la Passalacqua Ragusa (domenica, ore 20, diretta RaiSportHD, canale 58). Due big ormai storiche del nostro campionato si ritrovano a confronto, dopo due inizi di stagione molto diversi. Per Campobasso, due vittorie e una sconfitta, arrivata con Schio in una partita dove però era quasi riuscita a recuperare uno svantaggio di 22 punti. La squadra molisana è dunque in fiducia e pronta a difendere il parquet di casa. Ragusa, invece, viene da una brutta sconfitta interna contro il Geas, in cui non è riuscita a confermare quanto di buono era stato visto contro Bologna. I 24 punti di Juskaite e i 20 di Chidom sono però un buon punto da cui ripartire, per una squadra ambiziosa che può arrivare in alto in questa Techfind Serie A1.

AREA COMUNICAZIONE LBF