Techfind Serie A1 – La presentazione del quinto turno

Ritorna la Techfind Serie A1, con due match il sabato e quattro la domenica.



Torna al PalaRomare il Famila Schio, atteso dalla sfida contro Oxygen Basket Roma (sabato, ore 19.30, diretta LBF TV). Nonostante le padrone di casa siano favorite rispetto alle ospiti, il momento in cui le due squadre arrivano a questo match potrebbe influire. Schio è reduce da una brutta sconfitta in EuroLega contro il Fenerbahce, dove non è mai riuscita a entrare in partita né a insidiare le campionesse d’Europa in carica e vuole ributtarsi sul campionato per lasciarsi alle spalle la sconfitta il prima possibile. Roma, dal canto suo, è invece reduce dalla sua prima vittoria in Serie A1 dopo 16 anni, nel match di domenica contro Battipaglia. Nell’ambiente c’è tanto entusiasmo e voglia di ripetersi, in una partita che mette di fronte due squadre con buoni dati offensivi: Schio e Roma sono infatti rispettivamente la terza (76,2 di media) e la quarta (74,7) squadra del campionato per punti segnati, con Roma che è anche quella che si prende più liberi in assoluto (22 di media), con un’ottima percentuale di conversione dell’82%. Occhi puntati anche sul ritorno a Schio di Egle Sventoraite, che nonostante abbia passato in Veneto solo una parte della scorsa stagione è entrata nel cuore dei tifosi per la tripla sulla sirena che ha regalato alle orange il terzo posto in EuroLega.



Il match più interessante della giornata è quello tra Alama San Martino di Lupari e Virtus Segafredo Bologna (sabato, ore 20, diretta LBF TV). Dopo due ottime partite di campionato, le Lupe sono rientrate dal turno di riposo con una sconfitta sul campo del Geas, che le ha fatte scivolare al sesto posto. La classifica è però ancora molto corta, e San Martino ha fatto vedere delle ottime cose in quest’inizio di campionato. Tenendo sempre presente il fatto che abbiano una partita in meno all’attivo, le venete sono la seconda squadra per punti segnati (77,3 di media) dietro la Reyer, sono prime nei rimbalzi offensivi (11,7) e terze negli assist (19). Il match con la Virtus sarà un test importante per vedere a che punto è la squadra rispetto alle grandi del campionato. Per quanto riguarda Bologna, invece, sarà interessante vedere come la squadra reagirà alla prima sconfitta stagionale, arrivata sul campo di Villeneuve D’Ascq. Le bianconere vogliono mantenere la loro imbattibilità in campionato, ma andranno a giocarsela contro una squadra insidiosa, in match che per le Lupe segnerà anche l’esordio stagionale in casa. L’ex di turno è Rae D’Alie, in forza alla Virtus Bologna dal 2019 al 2021 e ora miglior assistwoman delle Lupe e di tutta la Techfind Serie A1.



Un altro match accattivante è quello tra E-Work Faenza e Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18). Faenza è attesa dalla seconda partita consecutiva contro una big del campionato, ma vuole dimostrare ancora una volta di essere all’altezza. Il match contro la Virtus Bologna ha infatti lasciato ottime sensazioni alle romagnole, che hanno messo in seria difficoltà una delle migliori squadre del campionato, dimostrando di avere una buona chimica di squadra e di saper correre molto bene in transizione. Nonostante la prestazione non abbia portato alla vittoria, ha comunque dato tanta fiducia a un ambiente che ne aveva molto bisogno dopo il difficile inizio di stagione. Dall’altra parte ci sarà una squadra in grandissima forma, l’unica italiana ancora imbattuta in Europa. La Reyer Venezia è infatti reduce da un netto successo esterno contro Bursa in EuroCup, ed è in una striscia aperta di sette vittorie consecutive. Le lagunari sono un avversario ostico, a partire dal fatto che in campionato sono la squadra che segna più punti (80,8 di media) e quella che ne subisce di meno (55,3). La difesa in particolare è il punto di forza della squadra, che infatti è anche prima in campionato per palle rubate (11 di media, unica squadra in doppia cifra). Faenza è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, ma la Reyer non vuole perdere la sua imbattibilità tra campionato ed Europa: un match assolutamente da non perdere.



In contemporanea anche la sfida tra O.ME.P.S. Battipaglia e Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 18, diretta LBF TV). La squadra campana è ancora alla ricerca del suo primo successo stagionale e vuole regalare una gioia al proprio pubblico, per cercare di instillare fiducia e provare a indirizzare meglio la stagione. Battipaglia è infatti la seconda squadra del campionato per punti subiti (76 di media) e la penultima per punti segnati (55,8). Il punto da cui si potrebbe ripartire per provare a staccarsi dalla coda della classifica è il tiro da tre punti: Battipaglia è infatti prima per percentuale di triple segnate (37%) dopo San Martino e l’unica, insieme a Sassari e Venezia a tirare con più del 35% da oltre l’arco tra le squadre che hanno giocato quattro partite. Nel match di domenica avrà davanti una squadra che invece punta molto sulla fisicità e sulla presenza in area: il Geas è infatti terzo per rimbalzi catturati (35 di media) e primo insieme al Sanga Milano per stoppate date (2,2). La squadra di coach Zanotti sta entrando in fiducia e dopo la sconfitta all’esordio contro Schio ha inanellato tre convincenti successi consecutivi contro squadre di livello: Sassari, Ragusa e San Martino. Nel match di domenica, per entrambe le squadre sarà necessario limitare le palle perse, dato che Battipaglia è la peggior squadra in questa statistica (20,8 di media), mentre il Geas è la terza peggiore (16,8 di media).



Scontro tra isolane nel match delle 18 tra Passalacqua Ragusa e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Le siciliane hanno bisogno di una vittoria, dopo che alla quinta giornata si trovano ancora a zero punti. Il fatto di giocare al PalaMinardi potrebbe essere un fattore di aiuto da questo punto di vista, ma la squadra deve ancora trovare la giusta chimica. Come ha fatto notare Laura Spreafico, nell’ultimo match contro Campobasso la squadra ha fatto davvero poco e soprattutto non è stata in grado di mettere in campo una difesa all’altezza, concedendo ben 49 punti nel primo tempo. Se le biancoverdi riescono a chiudersi bene nella propria metà campo poi riescono anche ad attaccare con più fluidità, ma in questo inizio di stagione stanno facendo molta fatica. Dall’altra parte trovano una squadra che pian piano sta trovando la giusta chimica e sta iniziando a far vedere il proprio potenziale. La Dinamo Sassari è infatti in un buon momento di forma, dopo il successo esterno contro Szekszard in EuroCup e la buona partita disputata contro Schio nella scorsa giornata di campionato. La sconfitta contro le scledensi ha comunque restituito l’immagine di una squadra che sta trovando la propria identità dopo un inizio di stagione difficile e che se riesce a far ingranare le sue stelle può rappresentare un’avversaria ostica: i talenti di Mia Hollingshed e Ivana Raca si stanno mettendo in mostra pian piano e potranno portare alla Dinamo delle grandi soddisfazioni.



L’ultimo match di giornata sarà il derby lombardo tra il Repower Sanga Milano e RMB Brixia Basket (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Nonostante le milanesi abbiano una sola vittoria all’attivo, arrivata contro l’altra neopromossa Battipaglia, in casa Sanga c’è fiducia dopo il match della scorsa giornata contro Venezia. L’intensità difensiva della Reyer ha costretto Milano alla sconfitta, ma il Sanga è comunque riuscito a mettere in difficoltà una delle migliori squadre d’Europa per buona parte del match, presentandosi all’appuntamento con l’atteggiamento giusto e la voglia di far bene che hanno caratterizzato questo inizio di campionato. Dall’altro lato Brescia torna in campo dopo il turno di riposo e proverà a riscattarsi dopo la netta sconfitta contro la Reyer. Per la squadra lombarda non è stato un inizio di campionato semplice, come testimonia il fatto che le bresciane siano la peggior squadra per punti segnati (54,3 di media) e la quinta per punti subiti (73 di media). Questo derby è dunque uno scontro fondamentale per entrambe, sia in ottica salvezza, sia per provare a ritrovare la fiducia necessaria per dare una svolta alla stagione.



AREA COMUNICAZIONE LBF