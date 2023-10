Techfind Serie A1 – La presentazione del secondo turno

Dopo l’Opening Day, il via alla seconda giornata di campionato: subito tanti appuntamenti da segnalare, con un ricchissimo programma di partite, rivalità e scontri da seguire col fiato sospeso.



Tutte le partite della seconda giornata sono disponibili agli utenti registrati, gratuitamente, al sito LBF TV nell’ambito della “Registration Week” della nuova piattaforma streaming Lega Basket Femminile.

Arriva subito il “Superclassico” con Umana Reyer Venezia contro Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta LBF TV). In settimana la Reyer (che ha vinto alla prima con Battipaglia) ha riaccolto in Italia Kuier, sta proseguendo il periodo di riabilitazione in vista dell’esordio invece Shepard; Schio in EuroLeague Women (vittoria su Lublin) ha completato l’organico con la prima partita, molto positiva, di Juhasz e viene da un buon successo contro il Geas.

Una rivalità accesa, una sfida ad altissima intensità tra due formazioni sconfitte all’Opening Day: Dinamo Banco di Sardegna Sassari che fa visita all’Allianz Geas (domenica, ore 18, diretta LBF TV). In casa Geas la società ha fatto chiarezza, dopo la sconfitta con Schio sui problemi fisici di Caterina Dotto e della croata Begic: per la prima lesione al bicipite femorale, per la seconda un edema osseo al calcagno; Sassari dovrebbe presentarsi al completo, dopo aver inserito Joens all’Opening Day, nella gara persa con Campobasso.

La trasferta contro La Molisana Magnolia Campobasso segna anche lo storico esordio di Oxygen Roma Basket (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Romane che devono valutare le condizioni di Romeo, fuori dalla partita di esibizione all’Opening Day, mentre sono tornate dalla Coppa del Mondo U23 3X3 Natali e Bongiorno; per Campobasso, col recupero di Quinonez nel match vinto contro Sassari, si prefigura un organico al completo. Incrocio molto particolare anche per il coach di Roma Vincenzo Di Meglio, che da esordiente affronta proprio l’ultima squadra con cui ha lavorato da assistente allenatore di Domenico Sabatelli.

Anticipo del sabato quello tra Virtus Segafredo Bologna e RMB Brixia Basket (sabato, ore 18, diretta LBF TV). La Virtus è in un momento magico: vittoria contro Ragusa, successo europeo con Polkowice dopo la Supercoppa Italiana. All’orizzonte una Brixia Basket che viene dal bel successo in rimonta contro Faenza ma deve fare i conti con qualche piccolo acciacco: improbabile il recupero di Landi, dovrebbero esser del match (pur con le precauzioni del caso, leggi maschere e fasciature) Zanardi e Tomasoni. Occhio a Boothe che ha rimediato un colpo al gomito nel primo match di stagione.

Altra gustosa novità è lo scontro tra neopromosse tra Repower Sanga Milano e O.ME.P.S. Battipaglia (domenica, ore 18, diretta LBF TV). In casa Sanga pagato lo scotto del noviziato contro San Martino, con una sconfitta nell’ultimo quarto; ma Battipaglia di certo non versa in migliori condizioni, dopo il -33 contro Venezia. All’Opening Day hanno saltato l’impegno Mbandu e Bonasia, con una Monteiro non ancora apparsa a pieno regime: da valutare che roster avrà a disposizione coach Maslarinos per la trasferta di Milano, già importante in ottica salvezza.

Momenti diversi, squadre a confronto: può esser molto importante la sfida tra E-Work Faenza e Alama San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Faenza si è vista sfuggire il successo contro Brixia: ma ci sono note positive, come l’impatto di Brossmann, il ritorno in campo di Spinelli e quanto espresso in parte da Tagliamento, pur tirando con basse percentuali. San Martino d’altro canto è carica: con Soule definitivamente inserita (all’Opening Day era reduce da pochi giorni d’allenamento) e il dinamico duo D’Alie-Conte, la squadra di coach Piazza e lanciata, grazie anche al buon impatto delle straniere Turcinovic e Kostowicz.

