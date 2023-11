Techfind Serie A1 – La presentazione del sesto turno

Nel weekend che precede la sosta per gli impegni con le nazionali, la Techfind Serie A1 torna sul parquet con un anticipo il venerdì sera e le restanti cinque partite in programma nella giornata di sabato.



Si parte subito con la sfida trasmessa in chiaro dalla RAI tra RMB Brixia Basket e Alama San Martino di Lupari (venerdì, ore 20.00, diretta RaiSportHD, canale 58). Le ragazze di coach Cesaro vogliono continuare il loro ruolino di marcia regalando al pubblico del PalaLeonessa la prima vittoria interna della stagione; la classe 2005 Carlotta Zanardi, prima per valutazione e seconda migliore realizzatrice della squadra, proverà a trascinare la compagine lombarda verso il secondo successo consecutivo. Spinta dall’entusiasmo di una Rae D’Alie in ottima forma, la squadra veneta ha intenzione di tenere il passo delle big bissando la sorprendente vittoria ottenuta ai danni della Virtus Segafredo Bologna. Sulla rete nazionale andrà in scena dunque una sorta di passaggio del testimone tra il presente e il futuro della pallacanestro femminile azzurra.



Il confronto sull’asse Bologna-Milano aprirà il sabato di LBF con la Virtus Segafredo Bologna pronta ad accogliere la Repower Sanga Milano al PalaDozza (sabato, ore 18, diretta LBF TV). Dopo una partenza arrembante, la squadra felsinea è reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega, perciò scenderà in campo con il coltello fra i denti alla ricerca di un convincente successo davanti al pubblico di casa. Le ospiti, tuttavia, non vorranno giocare il ruolo della comparsa e sfrutteranno la loro capacità nel far girare il pallone – secondo miglior dato della Lega con 18.8 assist a partita – per creare grattacapi alla difesa bianconera.



Partita in salsa europea quella tra Umana Reyer Venezia e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (sabato, ore 19.30, diretta LBF TV), entrambe reduci dagli impegni in EuroCup. Avvio di stagione immacolato per le orogranate con nove vittorie consecutive nelle due competizioni di appartenenza: la squadra di coach Mazzon ha il miglior attacco e la miglior difesa della LBF, nonché i dati alla voce rimbalzi e valutazione. Lo stato di forma delle lagunari però deve fungere da sprono alla compagine isolana, la quale è alla ricerca del primo successo esterno che consenta loro di uscire da un impasse di tre sconfitte di fila tra campionato e coppa.

La prima delle sfide in programma alle ore 20.30 vede la E-Work Faenza fronteggiare le campane dell’O.ME.P.S. Battipaglia (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV) in un duello a bassa quota. La squadra romagnola vuole tornare al successo dopo aver tenuto testa alla Virtus Segafredo Bologna e aver sfiorato l’impresa nell’ultimo turno contro la capolista. Coach Maslarinos e le sue ragazze sono invece alla ricerca della prima gioia stagionale, per questo motivo venderanno cara la pelle pur di dare una svolta al loro campionato e non rimanere ancorate alla posizione più bassa della classifica.



Allianz Geas Sesto San Giovanni e La Molisana Magnolia Campobasso si daranno battaglia per continuare la rincorsa verso i piani più alti della classifica (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Padrone di casa in striscia positiva da quattro partite – unica sconfitta arrivata nell’opening day – grazie anche al prolifico duo composto da Tinara Moore e Jazmin Gwathmey, cercheranno così di mantenere inviolata l’imbattibilità del PalaNat. La compagine molisana ha una gara in meno rispetto alle rivali, ma è la terza squadra del campionato per valutazione media, oltre a poter contare su una delle migliori rimbalziste della Lega come Pallas Kunaiyi-Akpanah per dare vita ad una vera e propria sfida tutta da seguire.



Nella terza gara in programma alle 20.30, la Oxygen Roma Basket accoglierà le siciliane del Passalacqua Ragusa (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Il debutto al PalaLuiss ha subito portato bene alla squadra capitolina, la quale desidera imporsi nuovamente di fronte al proprio pubblico spinta dalla vena realizzativa di Leia Dongue, miglior realizzatrice del campionato. Dopo essere uscita da una striscia di partite negative, la squadra di coach Lardo va alla ricerca di continuità e grazie alla sua top scorer Laura Juskaite, potrà provare a raggiungere lo scopo prefissato in questa sfida alla pari.

AREA COMUNICAZIONE LBF