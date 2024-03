Techfind Serie A1 – La presentazione della diciannovesima giornata

Un nuovo weekend di Techfind Serie A1 con sei sfide divise in tre giorni: si partirà con l’anticipo di venerdì, la seconda gara in programma nel pomeriggio di sabato e le quattro restanti nella serata di domenica.



Ad aprire il diciannovesimo turno saranno Passalacqua Ragusa e Oxygen Roma Basket (venerdì, ore 21.15, diretta esclusiva RaiSport). La vittoria in rimonta al PalaSerradimigni ha permesso alle siciliane di aprire una striscia positiva con l’intenzione di allungarla di fronte al proprio pubblico; il sesto posto a questo punto sembra già stare stretto alla squadra di coach Lardo che desidera mettere il fiato sul collo a Geas e Campobasso. Le capitoline hanno due gare in meno rispetto alla maggior parte delle rivali, il rinvio della partita con Schio ha permesso loro di rimescolare le carte e concentrarsi sugli scontri diretti come quello di venerdì; a Roma si sogna in grande e il roster sembra attrezzato per ambire a qualcosa di più prestigioso.



Si proseguirà con la sentita sfida tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia (sabato, ore 15, diretta LBF TV). Un calendario non particolarmente semplice per le isolane, le quali però non hanno ancora ottenuto due punti nel 2024, scivolando di fatto al decimo posto in classifica vedendo vanificare tutti gli sforzi compiuti nella prima parte di stagione. Nonostante gli sforzi del doppio impegno con la campagna in EuroCup Women più prolifica che mai, le ragazze guidate da coach Mazzon proseguono spedite verso la meta centrando un successo dopo l’altro; tuttavia si troveranno di fronte una rivale ferita, pronta a tirare fuori i denti per tornare al successo.



Big match con in palio il quarto posto quello tra La Molisana Magnolia Campobasso e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 18, diretta LBF TV). La compagine molisana ha dovuto cedere il passo alle rivali a causa di prestazioni non propriamente edificanti, con l’ultima vittoria che risale ad oltre un mese fa; ciononostante, basterà difendere egregiamente le mura amiche per ristabilire le gerarchie. La squadra di coach Zanotti è ancora imbattuta in campionato nel nuovo anno, trionfando in cinque incontri di fila portandosi a due partite dal secondo posto; l’ostica trasferta dovrà essere affrontata col massimo riguardo, poiché altri due punti significherebbero staccarsi dalle inseguitrici.



Gara tra compagini che occupano le posizioni più calde della classifica quella che coinvolgerà O.ME.P.S. Battipaglia e E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Il PalaZauli desidera ardentemente la prima gioia stagionale per le loro beniamine, le quali avranno a disposizione il supporto di tutto il pubblico per interrompere il lunghissimo digiuno. Le faentine potranno sfruttare questa uscita in esterna per avvicinarsi all’ottavo posto, lasciando che siano Milano e Battipaglia a darsi battaglia a distanza per gli ultimi due posti.



Lotta senza esclusione di colpi in zona play-off tra Alama San Martino di Lupari e RMB Brixia Basket (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Tre sconfitte di fila che hanno compromesso non poco il cammino delle venete, le quali avevano mostrato grande affiatamento e lo spirito giusto per giocarsela ai livelli più alti; il settimo posto non è garantito, le inseguitrici farebbero carte false per scalzare una compagine così attrezzata, perciò la vittoria di fronte al proprio pubblico diventa obbligatoria per la squadra di coach Piazza. La bagarre per l’ottavo posto è accesissima, alle bresciane è bastato vedere le proprie avversarie perdere terreno per avvicinarsi, portandosi a casa scontri diretti di importanza fondamentale; nel weekend ci sarà la possibilità di allargare il gruppo, ma servirà una prestazione convincente e tornare a casa con i due punti per poter mettere paura.



A chiudere i conti con la diciannovesima giornata ci penseranno Repower Sanga Milano e Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 18, diretta LBF TV). La dodicesima contro la seconda in classifica, i lati opposti che si scontrano, ma alla compagine lombarda interesserà solamente firmare un’impresa che avrebbe dell’incredibile, facendo così uno sgambetto inatteso alle bolognesi. Le ragazze di coach Vincent cercano la nona vittoria di fila per non vedere Venezia scappare; ancora imbattute nel nuovo anno, le bianconere saranno attese da un Bocconi Sport Center colorato d’arancio prima dello scontro diretto di lunedì prossimo contro le ‘orange’ di Schio.

AREA COMUNICAZIONE LBF