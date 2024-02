Techfind Serie A1 – La presentazione della diciassettesima giornata

In vista della sosta per le gare della nazionale, la Serie A1 scenderà tutta in campo nella giornata di sabato con un programma ricco e tutto da seguire.



A rompere gli indugi sarà la sfida tra Famila Wuber Schio e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (sabato, ore 19.30, diretta LBF TV). Due vittorie dal primo posto e tre competizioni a cui ambire da qui alla fine dell’anno, per le scledensi è la normalità ma servirà la massima concentrazione per non esaurire anzitempo le energie necessarie da qui alla post-season. Le ospiti hanno visto ribaltarsi una vittoria cruciale in una sconfitta a tavolino, per questo motivo dovranno scendere in campo al PalaRomare con il coltello fra i denti per evitare di perdere un ottavo posto che sta vacillando.



Al Bocconi Sport Center andrà in scena il match tra Repower Sanga Milano e Umana Reyer Venezia (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). La compagine lombarda sta cercando di riordinare le idee in vista di una sfida probante come quella in programma nel weekend; il pubblico amico dovrà sostenere le ragazze spingendole verso l’impresa contro la capolista. Le orogranata affronteranno la trasferta di Milano con grinta e con tre obiettivi stagionali pienamente raggiungibili, tuttavia cercheranno di regolare le avversarie in breve tempo per non incappare in fatiche ulteriori.



Derby dell’Emilia-Romagna quello che coinvolgerà E-Work Faenza e Virtus Segafredo Bologna (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Una striscia aperta di due vittorie consecutive ha permesso alla squadra di coach Seletti di staccarsi dalle ultime posizioni e di ridurre il gap con l’ottavo posto, aggiungendosi al nutrito gruppo di inseguitrici. La delusione per la mancata qualificazione ai play-off di EuroLeague Women lascia margine alle bianconere per pensare interamente al campionato, perciò diventerà complicato per le rivali affrontare una compagine così talentuosa e focalizzata su un unico obiettivo.



Scontro diretto in zona play-off tra Alama San Martino di Lupari e Allianz Geas Sesto San Giovanni (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). La sconfitta interna e la giornata di riposo avranno sicuramente aiutato le venete a riflettere in vista di ciò che spetta loro; l’obiettivo delle giallonere sarà quello di ritornare al successo con la possibilità futura di agganciare il quinto posto. Tre vittorie di fila e la voglia di arrivare alla Frecciarossa Final Four di Torino in piena forma per dimostrare di appartenere al gruppo delle grandi; la possibilità di staccare di un’altra lunghezza sul sesto posto garantirebbe alle lombarde maggior sicurezza e fiducia in loro stesse.



Passalacqua Ragusa contro La Molisana Magnolia Campobasso (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV) sarà il big match da seguire con attenzione. Tra la pausa e le due sconfitte contro Bologna e Geas, le siciliane hanno bisogno di rialzare la testa per non affrontare la Coppa Italia in striscia negativa; una vittoria contro la quarta forza del campionato potrebbe cambiare non di poco il futuro delle ragazze allenate da coach Lardo. Fermate in casa da Schio nell’ultimo turno, le ospiti hanno necessità di tornare al successo per non perdere la scia sulle prime tre e per evitare di sentire ulteriormente il fiato sul collo delle inseguitrici, due delle quali impegnate in una contro l’altra.



A chiudere il sipario ci penseranno O.ME.P.S. Battipaglia e Oxygen Roma Basket (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Togliere lo zero alla voce vittorie sarà la prossima missione delle campane, le quali non hanno intenzione di essere considerate una squadra cuscinetto dalle avversarie, perciò la sfida di sabato avrà un ruolo cruciale per il prosieguo della loro stagione. Le capitoline hanno ottenuto la vittoria a tavolino su Sassari, così il sogno ottavo posto e l’ambizione play-off non sembrano più solo un pensiero quanto una possibilità concreta, ma servirà uscire dal PalaZauli con due punti per non perdere la ghiotta occasione.

