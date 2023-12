Techfind Serie A1 – La presentazione della dodicesima giornata

La settimana di Natale è sempre più vicina e la Techfind Serie A1 prosegue con il programma del dodicesimo turno che vede due anticipi nella giornata di sabato e le restanti quattro gare nel pomeriggio di domenica.



Ad aprire le scene ci sarà il big match tra Virtus Segafredo Bologna e Allianz Geas Sesto San Giovanni (sabato, ore 15.30, diretta LBF TV). Le bolognesi hanno subito la terza sconfitta in campionato nello scorso weekend, ma hanno ritrovato il successo in Eurolega, perciò sarà necessario mantenere inespugnato il PalaDozza per non perdere terreno sulle prime due classificate. Le ospiti hanno dominato nel derby della domenica passata e ora possono eventualmente assaporare il terzo posto conquistando una vittoria in questo scontro diretto ad alta quota; le motivazioni ci sono tutte, ma servirà concentrazione per uscire da Bologna con i due punti.



Il secondo anticipo metterà a confronto la O.ME.P.S. Battipaglia e il Famila Wuber Schio (sabato, ore 20, diretta LBF TV). Ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, le campane proveranno a sfruttare la stanchezza delle ospiti – che hanno dovuto affrontare l’impegno europeo in settimana – per provare a fare un’impresa storica. Le scledensi hanno sorriso in Europa e stanno facendo altrettanto in campionato da due mesi; il turno di riposo osservato dalla Umana Reyer Venezia servirà alle ‘orange’ per mettergli ulteriore fiato sul collo arrivando ad una sola partita dalla vetta in caso di vittoria.



La sfida tra Repower Sanga Milano e Passalacqua Ragusa (domenica, ore 15.30, diretta LBF TV) darà il via alla scorpacciata domenicale. La compagine lombarda naviga ancora nelle zone bollenti della classifica e manca al successo da oltre due mesi, per questo motivo serve un successo di questo calibro per provare a risalire la china. Le gare contro le prime due della classe hanno fatto perdere qualche posizione nelle gerarchie alle siciliane, le quali però hanno ben presente quale sia il loro obiettivo e vorranno uscire dal Bocconi Sport Center con una vittoria in tasca.



Gara dall’alto tasso di spettacolo quella che vedrà coinvolte Alama San Martino di Lupari e La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Le padrone di casa non hanno accettato lo stop subito nello scorso turno, perciò tornano a difendere le proprie mura con il coltello tra i denti e con lo scopo unico di mettere la freccia ed effettuare il sorpasso sulle rivali. Dall’altro lato, la squadra allenata da coach Sabatelli sogna di avvicinarsi sempre di più alla vetta e rientrare tra le migliori tre del campionato, tuttavia una trasferta ostica come quella padovana metterà a dura prova le ambizioni delle molisane.



Ci saranno in palio gloria, sogni e molto altro nella sfida tra RMB Brixia Basket e Oxygen Roma Basket (domenica, ore 18, diretta LBF TV). La sconfitta di misura a Campobasso ha dato prova alle bresciane della pasta di cui sono fatte, ma il decimo posto in classifica non fa dormire loro sonni tranquilli e per questo servirà sfruttare il fattore PalaLeonessa per agganciare proprio le capitoline al nono posto. La compagine guidata da coach Di Meglio ha mantenuto imbattuto il PalaTiziano e ora va alla ricerca del secondo successo consecutivo sul parquet lombardo; le ospiti con una vittoria potranno mettere a debita distanza la zona calda, oltre ad avvicinarsi prepotentemente all’ottavo posto.



E-Work Faenza contro Dinamo Banco di Sardegna Sassari (domenica, ore 18, diretta LBF TV) chiuderà il programma della dodicesima giornata. Le quattro sconfitte consecutive hanno spinto le romagnole sempre più in basso, ma la sfida contro la compagine sarda – reduce dall’impegno in EuroCup Women – potrebbe rimetterle all’interno della bagarre per quello che in futuro sarà l’ultimo posto play-off. La squadra di coach Restivo invece viene da quattro vittorie di fila – tra cui il successo contro la Virtus Segafredo Bologna – e nonostante il dispendio di energie tra Europa e viaggio per Faenza, le sarde vorranno continuare su questi binari per rientrare nel gruppo che comprende le big del campionato.

