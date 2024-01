Techfind Serie A1 – La presentazione della quattordicesima giornata. Faenza-Brixia in diretta Rai

Primo weekend di campionato del nuovo anno per la Techfind Serie A1 che scenderà in campo già da sabato sera con due anticipi. Domenica le altre cinque gare con il posticipo in onda su Rai Sport.



La sfida tra gli estremi opposti della classifica aprirà il quattordicesimo turno della massima serie, O.ME.P.S. Battipaglia contro Umana Reyer Venezia (sabato, ore 20, diretta LBF TV). Dopo un girone di andata senza vittorie, la squadra campana verrà subito chiamata all’impegno più difficile della stagione, ovvero affrontare tra le mura amiche la capolista imbattuta. Le ragazze allenate da coach Mazzon vorranno proseguire indisturbate il loro cammino da schiacciasassi, perciò – in vista anche dell’ottavo di finale di EuroCup Women – cercheranno di regolare il fanalino di coda nel più breve tempo possibile.



Al PalaSerradimigni andrà in scena il secondo posticipo della serata tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e La Molisana Magnolia Campobasso (sabato, ore 20, diretta LBF TV). Il bilancio di sei vittorie e sei sconfitte ha posizionato le padrone di casa all’ottavo posto al termine della prima parte di stagione; le quattro partite in sette giorni metteranno a dura prova le sarde, le quali però punteranno a giocare una seconda metà di campionato da protagoniste. La mancata qualificazione alle Final Four di Torino farà scendere in campo le ospiti con il coltello tra i denti; tuttavia, una vittoria in trasferta potrebbe dare loro la possibilità di scalare le gerarchie e posizionarsi sul podio.



Il sipario della domenica si aprirà sulla partita tra Repower Sanga Milano e Alama San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Invertire la tendenza sarà uno degli obiettivi della compagine lombarda, la quale ha ottenuto una sola vittoria nelle prime dodici gare, ma il pubblico del Bocconi Sport Center darà man forte alle sue ragazze per risalire la china. La squadra di coach Piazza vorrà certamente cominciare il girone di ritorno così com’era cominciato quello di andata; la trasferta milanese potrebbe portare in dote un posto migliore in classifica al termine del weekend, visti gli impegni delle dirette concorrenti.



La rivincita della gara valida per il secondo turno di Coppa Italia tra Passalacqua Ragusa e Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 18, diretta LBF TV) animerà la quattordicesima giornata. La qualificazione alla fase finale di Coppa Italia è stata un’iniezione di fiducia per il gruppo guidato da coach Lardo; la testa però dovrà essere tutta focalizzata sul campionato e sulla possibilità di guadagnarsi uno spot migliore in vista dei play-off. Le bolognesi avranno il dente avvelenato dopo aver mancato la Final Four proprio a causa dalle siciliane; tuttavia, l’ultima vittoria del 2023 contro Schio dovrà essere di buon auspicio per una seconda parte di stagione con numerosi obiettivi da raggiungere.



Allianz Geas Sesto San Giovanni contro Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta LBF TV) terrà tutti gli appassionati incollati al proprio schermo. L’upset sul parquet di Campobasso per conquistare la semifinale di Coppa Italia è stata la ciliegina sulla torta; la compagine lombarda però sarà già chiamata a fare un extra sforzo per proseguire questo 2024 nel miglior modo possibile. Le scledensi sono in piena corsa per tutti i trofei messi in palio da questa stagione; il 2023 si è chiuso con la prima sconfitta interna dopo quattro anni per mano di Bologna, ma il gruppo di coach Dikaioulakos ha già pronte le marce più alte per viaggiare spedito verso gli obiettivi che si è posto.



Il posticipo tra E-Work Faenza e RMB Brixia Basket (domenica, ore 20.30, diretta esclusiva Rai Sport) chiuderà un weekend di grande pallacanestro. Sei sconfitte consecutive sono una striscia da interrompere immediatamente per cominciare al meglio il nuovo anno; l’impegno tra le mura amiche ripreso dalle telecamere della RAI potrà essere un incentivo utile a conquistare una vittoria dopo due mesi di digiuno. Le ospiti hanno ottenuto due successi nelle ultime tre gare e le ultime due sconfitte – contro Campobasso e Geas – sono arrivate con uno scarto massimo di un possesso; le ragazze di coach Cesaro sognano l’ottavo posto per giocare i play-off, perciò dovranno già conquistare due punti nel primo impegno di campionato dell’anno solare 2024.

