Techfind Serie A1 – La presentazione della quindicesima giornata

Quindicesimo turno di fuoco per la Techfind Serie A1 con l’anticipo del sabato sera, il derby veneto che infiammerà la domenica di campionato e il monday night a chiudere il programma.

Aprirà il sipario l’anticipo tra O.ME.P.S. Battipaglia e Repower Sanga Milano (sabato, ore 20, diretta LBF TV). Zero vittorie dopo tredici partite, adesso il pubblico del PalaZauli invoca a gran voce un successo proprio nel fine settimana in cui arriva lo scontro diretto contro la squadra che naviga nelle stesse acque delle campane. Le lombarde hanno ottenuto l’unica gioia di questa stagione proprio contro Battipaglia, perciò vorranno ripetersi per conquistare altri due punti e mettere il fiato sul collo di Faenza che dista solamente una partita da loro.

Il pomeriggio successivo sarà tutto per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 15, diretta LBF TV). La sconfitta interna subita in volata contro una delle migliori compagini del campionato ha reso ugualmente onore alla squadra di coach Restivo, ma un altro passo falso potrebbe mettere in serio pericolo l’ottavo posto; il PalaSerradimigni dovrà trasformarsi in una fortezza e respingere l’assalto di un’altra ostica formazione. La vittoria contro Schio nell’antipasto della Frecciarossa Final Four di Torino ha gasato le ragazze di coach Zanotti che sognano di rimettersi in scia con il gruppo di testa; la trasferta sarda non potrà però essere presa sottogamba vista l’ambizione dell’avversaria e il peso dei due punti in palio.

La scorpacciata del tramonto partirà con la sfida tra Alama San Martino di Lupari e E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Le ultime due gare interne hanno portato zero punti alla compagine veneta che vuole ritornare a sorridere anche di fronte al proprio pubblico, per riuscirci servirà un’altra vittoria convincente come avvenuto negli ultimi due impegni fuori dal proprio palazzetto. Le ospiti non tornano a casa con un successo da oltre due mesi, un digiuno che mette alle romagnole ulteriore pressione in vista degli scontri diretti al fondo della classifica in programma per questa e per la prossima giornata.

Il big match del PalaRomare vedrà il Famila Wuber Schio battersi contro la Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18, diretta LBF TV). La caduta sul parquet della Geas non era prevista nella rincorsa al primo posto, ma le scledensi rimangono una delle armate più difficili da abbattere soprattutto tra le mura amiche; lo scontro diretto con la capolista aumenterà l’appeal di un quindicesimo turno davvero intrigante e potrebbe spostare gli equilibri in classifica. Le orogranata continuano imperterrite nel loro cammino consapevoli di dover sopportare un fardello importante con le dirette rivali pronte a vederle cadere; la trasferta sul parquet ‘orange’ sarà un’altra prova di forza nella stagione fin qui macchiata solo dalla sconfitta in Supercoppa.

Il programma proseguirà con il duello tra RMB Brixia Basket e Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 18, diretta LBF TV). L’ottavo posto dista una sola partita e le ragazze di coach Cesaro hanno bene in mente quale sia la giusta strada da percorrere, per questo motivo venderanno cara la pelle al PalaLeonessa pur di respingere gli attacchi di una big del campionato. Le ultime due trasferte delle bolognesi hanno portato in dote due vittorie cruciali, la terza potrebbe arrivare domenica per smaltire definitivamente la delusione del mancato accesso alla Frecciarossa Final Four e proseguire un momento di forma davvero eccezionale.

A chiudere la quindicesima giornata ci penseranno Oxygen Roma Basket e La Molisana Magnolia Campobasso (lunedì, ore 20, diretta LBF TV). Il riposo della scorsa settimana avrà certamente dato la carica alla squadra capitolina in vista della rincorsa verso l’ottavo posto, ma tra le mura amiche arriverà una delle formazioni più attrezzate e sorprendenti di questa prima parte di stagione. Dopo aver conquistato due punti importanti in Sardegna e aver agganciato in classifica due potenze europee come Schio e Virtus Bologna, le molisane hanno in mente di continuare questo cammino e sfruttare gli impegni delle dirette rivali per salire ancora nelle gerarchie.

AREA COMUNICAZIONE LBF