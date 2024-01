Techfind Serie A1 – La presentazione della sedicesima giornata

Parte il sedicesimo turno di campionato con un weekend equamente diviso che vedrà tre gare disputarsi nella giornata di sabato e altrettante in programma per domenica.

Alla Segafredo Arena andrà in scena il primo match che vedrà coinvolte Virtus Segafredo Bologna e O.ME.P.S. Battipaglia (sabato, ore 18, diretta LBF TV). Cinque vittorie consecutive e il gap con la capolista accorciatosi dopo la sconfitta delle orogranata nello scorso weekend; la compagine guidata da coach Vincent vorrà proseguire su questi binari una seconda parte di stagione in totale discesa. La sconfitta di un solo possesso nello scontro diretto con Milano ha messo le campane in una posizione ancor più scomoda, perciò la trasferta bolognese dovrà essere affrontata con il coltello tra i denti per ricavare il massimo risultato possibile.

Si proseguirà con la sfida tra Oxygen Roma Basket e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (sabato, ore 19, diretta LBF TV). Le capitoline hanno dovuto cedere il passo anche di fronte al proprio pubblico nella sfida con Campobasso, tuttavia proprio davanti al proprio pubblico potranno ottenere il riscatto in un incontro cruciale per sparigliare le carte nella parte destra della classifica. Dopo tre sconfitte consecutive in casa e l’eliminazione in EuroCup, la squadra di coach Restivo dovrà risollevarsi e potrà farlo solamente espugnando un parquet complicato come quello del PalaTiziano per non perdere un prezioso ottavo posto.

A chiudere la serata ci penseranno La Molisana Magnolia Campobasso e Famila Wuber Schio (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV) impegnate nel big match della sedicesima giornata. Per dimostrare di appartenere al gruppo delle grandi, le padrone di casa chiederanno man forte a tutto il Palaselvapiana per conquistare due punti di inestimabile valore in questo scontro diretto ad alta quota. Dall’altro lato, le scledensi si sono dimostrate l’unica forza – in campionato – in grado di mettere le briglie alla capolista, perciò sarà necessario continuare il filotto di successi consecutivi per avvicinarsi e mettere ulteriore fiato sul collo a Venezia.

Allianz Geas Sesto San Giovanni contro Passalacqua Ragusa (domenica, ore 17, diretta LBF TV) aprirà la seconda parte del weekend di campionato. Le lombarde scenderanno in campo consapevoli di poter mettere una sola partita di distanza tra loro e il podio, tuttavia l’impegno casalingo avrà un esito tutt’altro che scontato e servirà massima concentrazione per ottenere due punti fondamentali. La compagine siciliana ha una gara in meno rispetto alle avversarie e una vittoria in questo confronto potrebbe portare nel futuro prossimo a scavalcarle, ma quella di Sesto San Giovanni rimane una delle trasferte più ostiche da affrontare per il gruppo guidato da coach Lardo.

Duello a bassa quota quello che coinvolgerà E-Work Faenza e Repower Sanga Milano (domenica, ore 18, diretta LBF TV). L’impresa sul parquet di San Martino ha ridato alle padrone di casa nuova verve per inseguire l’ottavo posto che non sembra più così lontano; la partita contro la penultima forza del campionato dovrà spingere le romagnole al successo per trovare lidi più floridi e mettere un ulteriore mattoncino di distanza dalla zona bollente. Le ospiti hanno ritrovato la vittoria esattamente un girone di partite dopo facendo due su due contro Battipaglia; la trasferta di domenica le metterà di fronte ad un bivio che potrà valere il sorpasso in classifica o una partita di distacco in più dalle dirette rivali.

Il weekend terminerà dopo la sfida tra Umana Reyer Venezia e RMB Brixia Basket (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Persa l’imbattibilità in campionato, la squadra di coach Mazzon si è messa in tasca la qualificazione ai quarti di EuroCup e proverà a riscrivere un’altra serie di vittorie consecutive utili per mettere dei paletti tra di sé e le agguerrite inseguitrici. La compagine bresciana dovrà assolutamente dimenticare la brutta sconfitta casalinga subita contro Bologna e di conseguenza provare ad ottenere due punti inaspettati sul parquet del Taliercio per proseguire il sogno ottavo posto.

