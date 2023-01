Techfind Serie A1 – La presentazione della sedicesima giornata

Techfind Serie A1 in campo per la sedicesima giornata, con diverse sfide da segnare col cosiddetto “circoletto rosso”.

Attenzione massima sul big match: l’Umana Reyer Venezia ospita la Passalacqua Ragusa (domenica, ore 19.30, diretta in chiaro LBF TV e MS Channel – Canale 814 di Sky). In casa Reyer settimana piena: qualificazione in EuroCup, ma anche tanta attività sul mercato per gli infortuni di Cubaj e Meldere (cisti peroneale) che hanno portato la società a firmare la rientrante Nicolodi. Anche Ragusa non è stata con le mani in mano: mentre cerca di recuperare Hampton, la formazione iblea ha firmato la lituana Laura Juskaite.

Sempre in zona Playoff, La Molisana Magnolia Campobasso sfida l’Allianz Geas (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Campobasso ha ovviamente salutato Nicolodi, sostituita dalla svedese Abdi all’interno del roster a disposizione di coach Sabatelli; Geas fa la conta delle giocatrici disponibili, nelle ultime settimane tra Dotto e Moore ci sono state alcune disponibilità che hanno costretto la truppa di coach Zanotti a far di necessità virtù.

Nel fortino del PalaEinaudi, l’Akronos Moncalieri contro Fila San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Moncalieri versa in condizioni difficili, oltre alla già lunga lista d’indisponibili anche Sklepowicz (ematoma senza lesioni legamentose al ginocchio) e Giacomelli (problema alla caviglia, da rivalutare) hanno raggiunto l’infermeria.

Cerca l’impresa RMB Brixia Basket, che è alle prese con lo scontro diretto con la E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Brescia operativa anche in uscita sul mercato, Faenza invece sta ritrovando compattezza e può continuare la sua rincorsa al nono posto, con l’Akronos Moncalieri ormai a un passo di distanza.

Per la Gesam Gas e Luce Lucca sfida importante con il Banco di Sardegna Dinamo Sassari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Sassari reduce dall’eliminazione in EuroCup Women, di contro Lucca dovrò riprendere le fila del discorso dopo la gara di Crema, quasi un punto di non-ritorno per la società toscana, sconfitta e allontanata in classifica dalle lombarde.

Dopo il ritorno alla vittoria in Eurolega, il Famila Wuber Schio ospita la Parking Graf Crema (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Schio che dovrà smaltire le scorie dell’impegnativa sfida contro il Girona, di contro Crema però non pare avversaria in grado d’impensierire la capolista imbattuta del campionato, che può così allungare la sua striscia di successi.

L’anticipo vede la Bruschi San Giovanni Valdarno ospitare la Virtus Segafredo Bologna (sabato, ore 19, diretta esclusiva LBF TV). Anche qui compito proibitivo per la Bruschi, che mentre lavora per l’inserimento delle giocatrici acquisiti in corsa (Koizar, Paulsson, Krivacevic) può cimentarsi contro la squadra emiliana, reduce dalla cocente delusione patita a Bourges.

AREA COMUNICAZIONE LBF