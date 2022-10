Techfind Serie A1 – La presentazione della terza giornata

Dopo 72 ore torna in campo la Techfind Serie A1, terza giornata ricca di grandissimi appuntamenti.

La partita televisiva del turno sarà Banco di Sardegna Dinamo Sassari contro Gesam Gas E Luce Lucca (sabato, ore 20.30, diretta in chiaro su LBF TV e su MS Channel – Canale 814 di Sky). Sassaresi reduci dal trionfo di Coppa in Belgio, quindi assolutamente cariche per il ritorno in campionato: Lucca dal canto suo ha ottenuto una buona vittoria in casa contro Crema, ma attende e riflette sulle condizioni di Agnew, uscita con un problema al ginocchio dal match contro le cremasche. Attese novità nelle prossime ore, non filtra grande ottimismo a partire dalle parole postpartita di coach Andreoli. La partita sarà visibile online anche sul Canale Twitch Ufficiale Italbasket.

Altro big match quello tra Passalacqua Ragusa e Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Dopo il tonfo in Supercoppa Ragusa si è rialzata mettendo a segno 97 punti all’Opening Day e 83 a Brescia, contro due neopromosse. Venezia reduce dalle vittorie con Faenza e Campobasso, ma in emergenza: Pan è ancora fuori, Fassina ha riportato una distorsione nel riscaldamento del match contro le molisane, Yasuma attende il visto per raggiungere la squadra mentre Delaere è in queste ore ai primi contatti col mondo Reyer.

Ritorno al PalaDozza per una grande ex: in Virtus Segafredo Bologna-Bruschi San Giovanni Valdarno (domenica, ore 15, diretta esclusiva LBF TV) torna Elisabetta Tassinari. L’ultima volta che la guardia ha giocato nell’impianto bolognese erano le Finali Scudetto, in mezzo è passata una offseason rivoluzionaria. San Giovanni, complice il rinvio del match contro Sassari, ha riposo in infrasettimanale; Bologna attende Dojkic, ma ha ritrovato Barberis nella sofferta vittoria contro San Martino, in cui però non è scesa in campo Andrè.

A metà classifica c’è uno scontro importante tra Allianz Geas e La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Coach Cinzia Zanotti in casa Geas conta di poter gradualmente ritrovare un gruppo in emergenza, di certo il calendario non aiuta con un’altra partita tosta. Campobasso alla ricerca di una vittoria dopo la prestazione ondivaga al Taliercio contro Venezia.

Il Fila San Martino di Lupari, ancora a zero, prova a ottenere la prima vittoria contro Akronos Tech Moncalieri (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). San Martino non ha beneficiato di un calendario semi-proibitivo, e in più ha dovuto incassare le defezioni di Pastrello e Guarise: la risposta a Bologna è stata però molto buona, così come lo è stata anche per Moncalieri contro Faenza con la prima vittoria stagionale per la formazione di Spanu.

Passerella importante per la Parking Graf Crema che mette il vestito buono e ospita il Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Le cremasche reduci da un ko a Lucca con un’impresa abbastanza proibitiva con le scledensi: in queste ore le “Orange” hanno salutato Christinaki, complice l’arrivo a pieno regime di Howard. Il passo finale per coach Dikaioulakos adesso sarà inserire Mabrey, in attesa dei primi decisivi impegni di EuroLeague Women.

Già decisiva la sfida tra E-Work Faenza e RMB Brixia Basket per la classifica (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Entrambe ferme a quota zero, Brescia ha mostrato qualche segnale di buon gioco nelle prime due giornate ma in definitiva ha perso due gare molto difficili contro una Sassari rigenerata e Ragusa. Faenza reduce da uno scontro diretto negativo in termini di risultato contro Moncalieri, la speranza di coach Ballardini è che il PalaBubani possa dare la spinta definitiva per il primo successo stagionale.

Area Comunicazione LBF