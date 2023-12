Techfind Serie A1 – La presentazione della tredicesima giornata

Dopo l’anticipo tra La Molisana Magnolia Campobasso e Virtus Segafredo Bologna andato in scena lo scorso 16 novembre con la vittoria delle bianconere, sabato proseguirà e si concluderà il tredicesimo turno della massima serie.

Spettacolo assicurato al PalaTiziano per la sfida tra Oxygen Roma Basket e Umana Reyer Venezia (sabato, ore 18.30, diretta LBF TV). Tre vittorie su tre all’interno del nuovo palazzetto per la compagine capitolina, la quale cercherà di proseguire nella sua striscia di risultati positivi tra le mura amiche nonostante l’ostacolo proibitivo. Le ospiti – passato il turno in EuroCup Women e riposato la settimana scorsa in campionato – non hanno nessuna intenzione di fermarsi qui con la loro stagione a dir poco perfetta, ma l’entusiasmo delle avversarie e il pubblico caldo a sfavore potrebbero alzare non di poco il coefficiente di difficoltà.

Una posta in palio da sogno nel match che vedrà coinvolte Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Alama San Martino di Lupari (sabato, ore 18.30, diretta LBF TV). Cinque vittorie consecutive e una figura più che positiva nei play-off di EuroCup Women, tuttavia la fame di successo della squadra isolana non è stata saziata a dovere ed infatti il successo nel weekend potrebbe farla balzare ancora più in alto nelle gerarchie. La compagine veneta è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, un momento poco positivo che l’ha spinta fuori dal gruppo di testa, perciò ora è costretta a ritrovare il sorriso per non finire scavalcata dalle agguerrite rivali.

Passalacqua Ragusa contro O.ME.P.S. Battipaglia (sabato, ore 19, diretta LBF TV) farà da aperitivo ad un ricco programma serale. La squadra allenata da coach Lardo ha incastrato due successi in fila fondamentali per non perdere la corsa al quinto posto, per questo motivo battere il fanalino di coda ottenendo il terzo trionfo in tre partite permetterebbe alle ragazze di ambire a qualcosa di più grande nelle settimane a venire. Le campane sono ancora alla ricerca della prima gioia stagionale, ma la loro grinta scendendo sul parquet non è mai venuta a mancare sebbene il momento sia emotivamente complicato; la vittoria a sorpresa contro una delle compagini più in forma del campionato potrebbe cambiare parzialmente le carte in tavola.

Il PalaRomare sarà il teatro dell’incontro tra Famila Wuber Schio e Repower Sanga Milano (sabato, ore 19.30, diretta LBF TV). Diventate ufficialmente il miglior attacco del campionato, le ragazze in arancione proveranno anche a mantenere intatta la striscia di vittorie consecutive arrivata ormai a nove, un traguardo non nuovo per la compagine scledense ma che aiuta a mettere ulteriore pressione alla capolista. Con un record speculare rispetto a quello dell’avversaria, la squadra lombarda tenterà con ogni mezzo possibile di fare l’impresa su un campo ostico, provando a sfruttare il dispendio di energie altrui dovuto alla trasferta europea.

A chiudere il programma della tredicesima giornata ci penseranno Allianz Geas Sesto San Giovanni e RMB Brixia Basket (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV) nel derby lombardo. Due sconfitte nelle trasferte di Bologna e Roma hanno portato le padrone di casa a dover rivedere le loro priorità; il miglior modo per risalire la china sarebbe conquistare due punti al più presto, un risultato che eviterebbe alla squadra di coach Zanotti una caduta libera verso posizioni meno prestigiose. Sull’altro versante invece ci saranno le bresciane, le quali hanno ritrovato il sorriso dopo cinque sconfitte di fila; l’ottavo posto non appare poi così distante, per questo motivo poter sfruttare il calendario complicato delle dirette concorrenti potrebbe aiutare le ragazze di coach Cesaro a conquistare due punti su un parquet complicato come quello del PalaCarzaniga.

AREA COMUNICAZIONE LBF