Techfind Serie A1 – La presentazione della ventiduesima giornata

Nel weekend che precede la Pasqua, il ventiduesimo turno si apre sabato sera con due anticipi e si completerà domenica con le restanti quattro gare.

A dare il via ci penseranno la O.ME.P.S. Battipaglia e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari (sabato, ore 19.00, diretta LBF TV). Due vittorie consecutive di fronte al proprio pubblico, così le campane cercheranno la tripletta per provare ad abbandonare l’ultimo posto della classifica e chiudere in bellezza questo rush finale di stagione. La compagine isolana ha interrotto un lungo digiuno con la vittoria della settimana scorsa e ha raggiunto l’ottava posizione, ma dovrà proseguire su questi binari per non scivolare fuori dalla tanto agognata zona play-off.

Il secondo anticipo vedrà sul parquet la RMB Brixia Basket e il Famila Wuber Schio (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Le ultime due gare interne si sono concluse con un successo per la squadra bresciana, tuttavia ospitare le scledensi significherà trovarsi di fronte alla prova del nove per dimostrarsi all’altezza della corsa verso la post-season. Cinque vittorie di fila e una partita da recuperare, queste le armi con cui le ‘orange’ si presenteranno alla trasferta del PalaLeonessa per puntare a mettere indirettamente ancora più pressione alla capolista e provare l’aggancio.

Duello tra le città simbolo dello stivale nella sfida tra Repower Sanga Milano e Oxygen Roma Basket (domenica, ore 18.00, diretta LBF TV). Servirà la prestazione migliore della stagione per interrompere una striscia senza successi che dura da due mesi; le lombarde hanno bisogno di una scossa e di due punti crucial, a dargliela ci sarà il pubblico del Bocconi Sport Center. Due partite in meno rispetto alle inseguitrici, una rispetto al gruppo che si gioca l’ottavo e ultimo posto per i play-off; le capitoline avranno l’occasione di mantenere la scia solo se usciranno vincitrici da questa trasferta, poiché un altro passo falso rischierebbe di compromettere non poco il cammino verso uno storico traguardo.

Il programma proseguirà con la partita tra E-Work Faenza e La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 18.00, diretta LBF TV). La pesante sconfitta in trasferta contro Schio non deve abbattere le ragazze di coach Seletti che necessitano di un successo per evitare di essere coinvolte direttamente nella lotta all’ultimo posto. Le ospiti hanno ottenuto uno scalpo importante battendo Venezia nel turno precedente, ma la bagarre in zona play-off non permette distrazioni e con il podio ancora a vista d’occhio, le molisane dovranno uscire da questa trasferta con un’altra vittoria.

Il big match della ventiduesima giornata sarà quello tra Umana Reyer Venezia e Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 18.00, diretta LBF TV). La caduta sul campo di Campobasso ha portato avanti la striscia negativa iniziata con l’eliminazione in EuroCup, ma la squadra di coach Mazzon ha un primo posto da tenere saldo tra le mani, perciò di fronte al proprio pubblico cercherà di scacciare via i brutti pensieri nonostante un’avversaria a dir poco agguerrita. Ancora imbattuta nel 2024, la compagine lombarda proverà a mantenere intatto il proprio cammino cercando di espugnare il parquet della capolista, continuando così a scalare gerarchie in classifica con il podio ormai diventato una priorità per le ragazze della coach Zanotti.

Scontro diretto con punti pesanti in palio quello che coinvolgerà la Alama San Martino di Lupari e la Passalacqua Ragusa (domenica, ore 18.00, diretta LBF TV). Un momento di difficoltà per le ‘lupe’ che sentono di aver perso la presa sul campionato e devono ritrovare le redini per non finire nella pericolosa bagarre dell’ottavo posto; tuttavia, una singola vittoria con ancora una gara da recuperare, potrebbe riportare in auge le giallonere. Il gruppo guidato da coach Lardo cercherà la sesta vittoria consecutiva nella trasferta veneta, un traguardo importante che ha palesato la tenacia e la caparbietà di una compagine pronta a tutto pur di conquistare posizioni più alte in classifica, fatto che garantirebbe alle siciliane anche il vantaggio campo ai play-off.

AREA COMUNICAZIONE LBF