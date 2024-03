Techfind Serie A1 – La presentazione della ventunesima giornata

A poco più di un mese dall’inizio della post-season continua la corsa delle tredici squadre verso i loro obiettivi stagionali. Il ventesimo turno comincia con l’anticipo del sabato sera, prosegue domenica e si concluderà con il posticipo di martedì.



A rompere gli indugi ci penserà la sfida tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Repower Sanga Milano (sabato, ore 20, diretta LBF TV). Dopo aver osservato un turno di riposo, la squadra di coach Restivo dovrà tenere vivo il sogno play-off conquistando una vittoria che nel 2024 non è ancora arrivata. Sull’altro versante, la compagine lombarda sarà obbligata a rispondere fuoco con il fuoco provando ad espugnare il PalaSerradimigni e guadagnare due punti di importanza fondamentale per il rush finale di stagione.



Al PalaZauli andrà in scena la battaglia che vedrà coinvolte O.ME.P.S. Battipaglia e Alama San Martino di Lupari (domenica, ore 15, diretta LBF TV). La vittoria casalinga di due settimane fa ha dato speranze al pubblico amico, il quale si recherà a palazzo per sostenere le ragazze in una dura battaglia che avrà come obiettivo quello di aprire una striscia interna e scacciare la sconfitta di sabato scorso. Il successo di misura contro la RMB Brixia e il rinvio della sfida con Venezia hanno portato un po’ di ossigeno alle ‘lupe’, le quali dovranno stringere i denti mantenendo saldo il settimo posto nonostante il fiato sul collo delle numerose rivali alle loro spalle.



Punti pesanti in palio nella partita tra Passalacqua Ragusa e RMB Brixia Basket (domenica, ore 17, diretta LBF TV). Quattro successi di fila hanno dato alle siciliane la possibilità di scalare le gerarchie con la quinta posizione a portata di mano, poiché potrebbe arrivare già nel weekend visto l’impegno della diretta concorrente, tuttavia la squadra di coach Lardo avrà di fronte un’avversaria con obiettivi importanti da raggiungere. Le bresciane vengono da due vittorie interne e da una trasferta in cui solo il destino ha deciso di non regalare loro l’ennesima gioia; l’ottavo posto è stato raggiunto, ma il gruppo di inseguitrici è nutrito e basta un passo falso per scivolare in basso, perciò sarà necessario ritrovare i due punti in trasferta dopo due mesi.



Il big match del ventunesimo turno sarà quello tra La Molisana Magnolia Campobasso e la Umana Reyer Venezia (domenica, ore 17, diretta LBF TV). Impegno proibitivo tra le mure dal Palaselvapiana per la compagine di coach Sabatelli che avrà la responsabilità di mantenere la quinta posizione evitando così di venire scavalcata, ma ospitare la capolista e uscire con una vittoria comporterà sudore e sacrificio. Per smaltire la delusione europea, le ragazze di coach Mazzon dovranno focalizzarsi interamente sul campionato e mandare al tappeto quante più avversarie possibili, mostrando a tutte le altre squadre che le orogranate sono vive e pronte per agguantare l’alloro più prestigioso.



Famila Wuber Schio contro E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta LBF TV) sarà il duello che chiuderà il weekend. Con due partite ancora da giocare e lo scontro diretto vinto contro Bologna, le scledensi sono fermamente lanciate verso il secondo posto, motivo per cui il PalaRomare sarà gremito e pronto per sostenere le ragazze in questo ultimo mese che precede i play-off. In bilico tra la zona calda e le ultime speranze che portano all’ottavo posto, le ospiti hanno gettato al vento due chance per salire nelle gerarchie, per questo motivo la trasferta veneta appare tanto importante quanto complicata.



Il posticipo tra Oxygen Roma Basket e Virtus Segafredo Bologna (martedì, ore 19, diretta LBF TV) calerà il sipario sul programma della Techfind Serie A1. Le ultime due sconfitte non hanno compromesso la corsa ai play-off della compagine capitolina, ma l’hanno resa più tortuosa e ritrovarsi di fronte un’avversaria ferita aggiungerà un ulteriore ostacolo al cammino; il pubblico di casa chiede una vittoria di questo calibro per agganciare l’ottavo posto in classifica. La caduta contro Schio e la quasi matematica certezza di perdere il secondo posto renderà la squadra di coach Vincent una macchina da guerra; la trasferta nella capitale dovrà essere un nuovo punto di partenza per le bolognesi prima del turno di riposo e dello scontro diretto di fine mese contro la capolista.

AREA COMUNICAZIONE LBF