Techfind Serie A1 – La presentazione dell’ottavo turno di campionato

Il mese di novembre entra nel vivo e la Techfind Serie A1 propone l’ottava giornata di campionato.

Partita delicatissima al PalaEinaudi tra Akronos Tech Moncalieri e RMB Brixia Basket (domenica, ore 19.30, diretta in chiaro LBF TV e su MS Channel – Canale 814 di Sky). Moncalieri è in una fase di grande difficoltà per via degli infortuni: Tagliamento, Cordola, Sagerer, Berrad dal più recente a quelli con più “storia”. L’arrivo di Sklepowicz e Salvini ha dato un po’ di respiro alle rotazioni, ma la situazione è delicata: in crescita invece Brixia, che ha ritrovato su buoni standard la USA Miller-McCray. Può esser uno scontro delicatissimo in chiave salvezza.

Al sabato uno dei piatti forti del turno, lo scontro tra La Molisana Magnolia Campobasso e Famila Wuber Schio (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Campobasso cavalca una striscia di quattro successi, tutti sul filo di lana: la squadra molisana ha ben metabolizzato l’assenza prolungata di Quinonez e punta a far bene anche contro Schio contando sul calore del pubblico di casa. Scledensi che però vengono da una grande vittoria in Coppa contro Avenida, pur senza Zahui, che ha alzato notevolmente il morale.

Nello stesso giorno il derby dell’Emilia Romagna: al PalaBubani l’E-Work Faenza ospita la Virtus Segafredo Bologna (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Anche Bologna è reduce da un exploit, in Coppa contro contro Polkowice, ottenuto pur con l’assenza di Cinili. Faenza in questo avvio di stagione ha perso diversi match punto a punto, ma è comunque un’avversaria tosta per una Bologna reduce dalle fatiche europee.

Sfida tra isole quella tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari e Passalacqua Ragusa (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Sassari ha di nuovo rimediato un ko in Coppa ma rimane una solidissima formazione del nostro campionato, nel gruppo che si contende la quarta piazza. Discorso diverso per Ragusa che è comunque uscita da un periodo negativo con la vittoria di Crema, pur con qualche brivido nel finale, ma soprattutto è reduce da un autentico scossone in panchina, con le dimissioni di Mirco Diamanti.

C’è curiosità per la sfida tra Allianz Geas e Gesam Gas E Luce Lucca (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Geas molto bene in questo avvio di stagione, con il ko di Bologna maturato anche per l’assenza di un pezzo importante come Begic, ma comunque indolore; Lucca ha giocato un buonissimo match contro Venezia, nonostante l’indisponibilità di Gilli e la nota situazione di “buco” nel roster generato dall’infortunio della USA Agnew, ma adesso ha bisogno di risultati per sbloccare quota due in classifica.

La capolista Umana Reyer Venezia con un test sulla carta abbastanza nelle sue corde, contro la Bruschi San Giovanni Valdarno (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Venezia unica imbattuta con Schio in questa stagione, le orogranata tra l’altro sono da percorso netto anche in EuroCup Women: momento magico in casa Reyer, al netto di qualche acciacco e assenza. San Giovanni Valdarno è in crescita, dopo la vittoria con Lucca e la buona prestazione di San Martino: potrebbe esser la gara d’esordio della nuova straniera Koizar, chiamata a sostituire Varga nel roster toscano.

Il Fila San Martino di Lupari prova a portare a tre la striscia di vittorie consecutive, ma contro la Parking Graf Crema (domenica, ore 18.30, diretta esclusiva LBF TV). San Martino sta lavorando sul recupero di Washington, se per Crema dovesse esserci anche Dickey (assente con Ragusa) si potrebbe configurare un bello scontro tra esterne USA. Cremasche ancora ferme a zero punti, ma in crescita: il prossimo scoglio per la squadra di coach Piazza è la solidità di San Martino, al secondo test interno e in piena corsa per confermare il consolidato posto in Coppa Italia.

