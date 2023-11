Techfind Serie A1 – La presentazione dell’ottavo turno

Finita la sosta per le gare di qualificazione a FIBA Women’s EuroBasket 2025, riparte la Techfind Serie A1 con l’anticipo del venerdì sera e una domenica ricca di partite.



L’ottava giornata parte con la sfida tra E-Work Faenza e Famila Wuber Schio (venerdì, ore 20.30, diretta LBF TV). Dopo la vittoria al fotofinish nell’ultimo turno di campionato, le padrone di casa affrontano il terzo impegno consecutivo nel proprio palazzetto; dunque sarà il pubblico del PalaBubani a spingere le ragazze verso un’autentica impresa qualora dovessero uscire con lo scalpo delle scledensi. Le “Orange” hanno osservato un turno di riposo dopo i tre successi consecutivi maturati negli ultimi trenta giorni, ma per tenere il passo della capolista vincere è diventato un obbligo di settimana in settimana e la trasferta romagnola non dovrà rappresentare un ostacolo.



La domenica della Techfind Serie A1 si apre nel segno di Alama San Martino di Lupari contro O.ME.P.S. Battipaglia (domenica, ore 15.00, diretta LBF TV). Due vittorie su due nelle gare interne per la squadra di coach Piazza che cerca il tris guidata dal tandem D’Alie-Kostowicz e dalle triple di Conte, mattatrice nell’ultimo weekend. Le ospiti, dopo essere andate vicine al primo successo stagionale, continuano a lavorare sodo e puntano sull’instancabilità di Johnson per togliere certezze ad un’avversaria in piena forma.



Duello a bassa quota, ma che può regalare grande spettacolo quello che vede coinvolte Repower Sanga Milano e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (domenica, ore 17.00, diretta LBF TV). La compagine lombarda è reduce da quattro sconfitte di fila e per uscire da questo impasse chiede a gran voce l’aiuto del Bocconi Sports Center, luogo che può trasformarsi in una trappola per la rivale di turno. Nonostante un attacco produttivo, Coach Restivo ha tra le mani la difesa più battuta del campionato, perciò necessita di un extra sforzo da parte di tutte le sue ragazze per risalire la china ed ottenere la prima vittoria esterna in campionato.



Umana Reyer Venezia contro La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 18.00, diretta LBF TV) sarà il big match dell’ottava giornata di campionato. Le orogranata sono imbattute da dieci partite tra Techfind Serie A1 ed EuroCup Women, complessivamente il miglior attacco e la miglior difesa in entrambe le competizioni; lo stato di forma delle ragazze di coach Mazzon è davvero alto così come l’entusiasmo, inoltre l’aiuto del Taliercio darà un’ulteriore spinta per conquistare l’ennesimo trionfo. Reduci dalla sconfitta casalinga contro Bologna nell’anticipo della tredicesima giornata, le ospiti si trovano ad affrontare la capolista in un altro ostico scontro; la compagine molisana vuole compiere l’impresa togliendo l’imbattibilità alle lagunari, poiché una sconfitta significherebbe allontanarsi dal gruppo di testa a cui sono unite fin dall’inizio della stagione.



Lo scontro tra Virtus Segafredo Bologna e Oxygen Roma Basket (domenica, ore 18.00, diretta LBF TV) mette in palio altri due punti fondamentali per entrambe le squadre. La squadra di coach Vincent ha superato Campobasso nell’antipasto della tredicesima giornata, questo ha permesso loro di attaccarsi alla capolista seppur con una partita in più; un’altra vittoria permetterebbe alle bianconere di mettere ulteriore fiato sul collo a Venezia in vista dell’imminente scontro diretto. Nel corso della sesta giornata, la compagine capitolina ha solo sfiorato il successo e ora deve fare i conti con una squadra ambiziosa per risalire la china; nonostante la sfida proibitiva, le ospiti andranno al PalaDozza con l’intenzione di ribaltare il pronostico evitando così di finire sempre più in fondo alla classifica.



Partita con una posta in palio importante per RMB Brixia Basket e Passalacqua Ragusa (domenica, ore 18.00, diretta LBF TV), appaiate in classifica con lo stesso record. Le bresciane vogliono rialzarsi dopo il tonfo casalingo in diretta nazionale; una vittoria darebbe modo a tutto il PalaLeonessa di festeggiare il primo successo interno, ma eviterebbe anche alla squadra di finire nel vortice della zona calda della classifica. Il club siciliano punterà sulla bassa prolificità dell’attacco avversario – secondo peggiore del campionato con 59.2 punti segnati – per costringerlo a forzare conclusioni affrettate; inoltre coach Lardo punta a centrare il terzo successo di fila proseguendo così l’ottimo momento di forma di Ragusa.

