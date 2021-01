Techfind Serie A1: la preview della sedicesima giornata di campionato

Dopo le vittorie di Venezia e Schio nei match infrasettimanali il weekend della Techfind Serie A1 prevede cinque match di spessore per la classifica.

Una delle sfide più interessanti è sicuramente quella tra Fila San Martino di Lupari e Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Le venete sono una delle squadre più calde del campionato: ancora imbattute nel 2021, hanno vinto cinque delle ultime sei partite portandosi a pari punti con la squadra lombarda, che continua la sua corsa al ruolo di quinta forza del campionato. Occasione per entrambe le squadre per superare Empoli in classifica, non senza alcune assenze: per il Geas sempre lungodegente Crudo, San Martino ha invece dovuto fare i conti di recente con gli infortuni di Filippi e Toffolo.

Grande interesse per il match del PalaTagliate tra Gesam Gas E Luce Lucca e Limonta Costa Masnaga (domenica ore 18, diretta esclusiva LBF TV): formazione toscana che, dopo aver disputato buoni match contro San Martino e Geas, è ancora a caccia della prima vittoria dopo la ripresa dell’attività. L’avversario però è decisamente ostico: Costa viene da un’uscita in fin dei conti più soddisfacente di quanto dica il risultato finale contro Venezia, considerata anche l’assenza di Jablonowski, e rimane saldamente tra le prime otto forze del torneo.

Il turno vivrà un suo antipasto sabato, con il “Derby delle Isole” tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari e Passalacqua Ragusa (sabato, ore 16.30, diretta esclusiva LBF TV). Squadra sarda in ripresa nelle ultime uscite, nonostante l’indisponibilità di Arioli (che non ci sarà nemmeno domani), con Burke e Calhoun sugli scudi: Ragusa, tuttavia, è in striscia aperta da otto vittorie di fila e in Sardegna cerca un buon abbrivio in vista del match del 21 gennaio col Geas, che potrebbe esser decisivo per il piazzamento nel tabellone di Coppa Italia.

Tornando a domenica altro derby in programma, quello emiliano tra Dondi Multistore Vigarano e Virtus Segafredo Bologna (domenica ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Da vedere la reazione di Bologna dopo aver perso il vantaggio nello scontro diretto con Ragusa: non sarà una sfida facile contro una Vigarano in crescita nelle ultime uscite. Doppio ex per questo incontro in casa Virtus, con D’Alie e Rosier che hanno militato in passato in maglia rossonera (D’Alie nel 2015/2016, Rosier dal 2015 al 2017).

Dopo la buona prestazione offensiva a San Martino e il ritorno al completo con il rientro dell’infortunata Melgoza, l’O.ME.P.S. BricUp Battipaglia va a caccia della prima vittoria stagionale contro la PF Broni 93 (domenica ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Lombarde reduci dallo stop nel precedente turno, per Battipaglia del coach Scotto di Luzio sarà invece il quinto match di un intenso mese di gennaio, cui seguirà tra l’altro il delicatissimo scontro salvezza contro Vigarano di mercoledì.

