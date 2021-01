Techfind Serie A1: oggi si chiude la diciassettesima giornata con Schio-Vigarano e Broni-Venezia

Stasera si chiude il diciassettesimo turno, due i match in programma che coinvolgono le formazione impegnate la scorsa settimana nelle “bolle” europee: Famila Wuber Schio-Dondi Multistore Vigarano e PF Broni 93-Umana Reyer Venezia.

Schio, dopo l’eliminazione europea arrivata per questione di possessi e centimetri, conta sul pronto riscatto al PalaRomare contro la formazione emiliana (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Per le scledensi dovrebbe perdurare l’assenza di Dotto, Vigarano con alcuni dubbi da sciogliere in vista del match in terra veneta. Nel frattempo, queste le emblematiche parole del coach del Famila Pierre Vincent, che presenta così la partita per la squadra di casa: «Il dispiacere e la frustrazione sono forti, in questo senso giocare subito aiuta a pensare a quanto successo in EuroLeague Women il meno possibile. Dovremo alzare il livello d’intensità per esprimere con la giusta costanza il nostro gioco». Ci sarà per le scledensi anche Achonwa, dopo i 28 punti nel match decisivo della “bolla”.

L’Umana Reyer Venezia capolista va sul campo della PF Broni 93 (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV) con grande entusiasmo, dopo una grande bolla di EuroCup Women, da 106 punti di media a gara. Coach Giampiero Ticchi ha commentato così la prova di Landerneau: «Abbiamo fatto tre partite di grande qualità, soprattutto l’ultima contro la squadra di casa, molto forte. I 106 punti di media? Questo dimostra la qualità del nostro gioco anche nei numeri perché realizzarne così tanti non è assolutamente normale». Reyer che vuole continuare nell’anormalità sul campo delle lombarde, che nel frattempo hanno finalmente accolto in gruppo Reimer: da valutare il suo impatto contro la forte rotazione lunghe di Venezia che giocoforza dovrà fare una scelta, nella rotazione straniere, tra Fagbenle, Howard e Petronyte.

Area Comunicazione LBF