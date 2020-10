Techfind Serie A1: quattro partite in programma. San Martino-Venezia in chiaro su MS Channel, Schio-Bologna in chiaro su LBF TV

Quattro partite nel sesto turno della Techfind Serie A1, complici i rinvii a data da destinarsi dei match in programma tra Dondi Multistore Vigarano e Allianz Geas Sesto San Giovanni, la sfida PF Broni 93-Passalacqua Ragusa e la partita tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari e La Molisana Magnolia Campobasso.

Ad aprire il turno sarà il primo match in chiaro della settimana, il derby veneto tra Fila San Martino di Lupari e Umana Reyer Venezia (sabato, ore 19, in chiaro su MS Channel e LBF TV). L’imbattuta Reyer procede spedita e fa visita alle “Lupe” della grande ex Jolene Anderson, in crescita nelle ultime uscite: il precedente dell’anno scorso si è deciso al fil di sirena col canestro allo scadere di Petronyte, ci si attende altre emozioni sabato.

Ma non è finita qui, il grande spettacolo della LBF raddoppia e il giorno dopo sarà turno di un’altra gara in chiaro: è scontro d’alta classifica al PalaRomare, c’è la sfida tra Famila Wuber Schio e Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 18, diretta in chiaro LBF TV), per l’occasione visibile anche ai non abbonati. Settimana positiva per la squadra scledense: vittoria a Broni, debutto per la USA Cloud e premio da MVP del mese per la lunga Gruda. Proverà a guastare le feste la formazione emiliana, guidata dall’ex Battisodo in cabina di regia.

L’altro derby di giornata è quello toscano tra l’Use Rosa Scotti Empoli e la Gesam Gas E Luce Lucca (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Entrambe le formazioni reduci da due sconfitte, Lucca ha accolto l’esordio di Harper contro la Reyer mentre la squadra di Cioni dovrà reagire al calo d’intensità nel match contro Costa Masnaga, costato i due punti. Grande ex dell’incontro la tiratrice Ravelli.

Al PalaZauli la O.ME.P.S. BricUp Battipaglia si affida ai precedenti nel match contro la Limonta Costa Masnaga (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): la scorsa stagione la prima vittoria in campionato per le campane arrivò proprio contro le “Pantere”, anche se in trasferta. Accolta Moroni, Battipaglia punta al recupero di Melgoza mentre Costa monitora le condizioni dell’americana Kovatch, assente nelle vittoria contro Empoli.

