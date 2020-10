Techfind Serie A1: sei match al sabato per la quinta giornata. Geas-Sassari in chiaro su MS Channel

Sei partite di sabato, più il posticipo domenicale tra Campobasso e Battipaglia nella quinta giornata della Techfind Serie A1.

La partita in chiaro della settimana sarà quella tra Allianz Geas Sesto San Giovanni e Banco di Sardegna Dinamo Sassari (sabato, ore 20.30, in chiaro su MS Channel e LBF TV). Uno scontro inedito per la categoria tra due società ambiziose: il Geas sta facendo benissimo in quest’inizio di stagione e viene da tre vittorie di fila. Percorso inverso per Sassari che al PalaNat proverà a ribaltare un trend negativo di sconfitte.

Non facile il test che attende l’Umana Reyer Venezia che fa visita alla Gesam Gas E Luce Lucca (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Le toscane in settimana hanno perfezionato arrivo e tesseramento dell’americana Harper, ma d’altro canto hanno dovuto incassare la notizia della frattura al setto nasale di Orsili. In casa Reyer non si registrano particolari defezioni.

Test esterno anche per il Famila Wuber Schio che fa visita alla PF Broni 93 (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Le lombarde sono imbattute in casa in stagione con due vittorie su altrettanti match, Schio è in striscia da quattro vittorie e questo match potrebbe esser tra l’altro l’occasione giusta per il debutto della statunitense Cloud, a riposo contro Vigarano. In settimana intanto è arrivata anche la quarta straniera, l’ex Napoli Achonwa.

L’altra capolista del campionato, la Virtus Segafredo Bologna, è pronta per una sfida non facile contro il Fila San Martino di Lupari (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). La formazione di Abignente è apparsa in crescita contro Costa, con Anderson che sembra sempre più inserita ogni minuto che passa. Lo status di forma della Virtus, tuttavia, è ottimale e ingolosisce l’idea del pokerissimo, in attesa dello “scontro diretto” con Schio della sesta giornata.

Al PalaMinardi di Ragusa, la Passalacqua ospita la Dondi Multistore Vigarano (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Lo scorso anno le emiliane giocarono un tiro mancino a Ragusa, strappando un successo sul campo delle siciliane: sono cambiati organici e situazioni, rimane la necessità per le rossonere d’incamerare due punti, essendo ancora ferme a zero in classifica. Out Rosset, stiramento al polpaccio sinistro per lei.

La Limonta Costa Masnaga ospita l’Use Rosa Scotti Empoli nel match che apre il sabato della Techfind Serie A1 (sabato, ore 20, diretta esclusiva LBF TV). Grande richiamo su questo match per il ritorno da ex della play Baldelli, tra le protagoniste della promozione delle masnaghesi in A1 nel maggio 2019. Sul campo s’affrontano due formazioni apparse molto brillanti nelle prime uscite, pur con soli due e quattro punti rispettivamente raccolti.

Il posticipo della domenica è quello tra La Molisana Magnolia Campobasso e O.ME.P.S. BricUp Battipaglia (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBFTV): le molisane senza Linskens, out per lesione del menisco esterno, e con qualche dubbio sulle condizioni specialmente dell’ala Wojta. Anche in casa Battipaglia si attendono notizie dall’infermeria, in merito ai problemi fisici dell’esterna USA Melgoza: intanto la società rimane sempre attiva sul mercato, ufficiale l’arrivo della play Moroni.

Area Comunicazione LBF