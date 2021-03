Tre giornate alla fine della stagione regolare della Techfind Serie A1, nel weekend altri scontri importanti per la definizione della classifica tra lotta al primo posto, al quinto e all’ottavo, più la corsa in vista dei Playout.



La grande sfida del weekend è quella, ormai infinita, tra Famila Wuber Schio e Passalacqua Ragusa (sabato, ore 19.30, diretta in chiaro MS Channel e LBF TV): il Famila attualmente cavalca la striscia di vittorie più lunghe in Italia, dodici vittorie (quindici se si considerano anche le tre uscite in Coppa Italia). Ragusa, oltre a dover giocare per il terzo posto, è adesso “arbitro” anche della lotta al primo: dopo il match con Schio, mercoledì ci sarà la sfida con Venezia. Bei banchi di prova per la formazione di Recupido in vista dei Playoff, contro le migliori della classe: le iblee attendono il recupero di Santucci, che ha saltato le ultime due gare, utili tuttavia per il ritorno a pieno regime di Kacerik anche con compiti di playmaking.



L’ultimo posto nei Playoff è ancora in bilico: Limonta Costa Masnaga che va in trasferta contro La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 16, diretta esclusiva LBF TV), con una vittoria le lombarde conquisterebbero una storica qualificazione ai Playoff. Costa viene da una buona prova con Ragusa, nonostante la rotazione accorciata dal mancato utilizzo di Eleonora Villa e N’Guessan; Campobasso viene da una delusione cocente nel match con San Martino, che avrebbe potuto agevolare la corsa alla postseason delle molisane. Per coach Sabatelli gruppo al completo, fatta eccezione per Sanchez, in questo rush finale di stagione: alla Molisana Arena ultima possibilità per assaltare l’ottavo posto, specie se la Magnolia riuscirà a ribaltare il -12 dell’andata.



Decisiva in termini di verdetti anche la sfida tra Dondi Multistore Vigarano e Gesam Gas E Luce Lucca (sabato, ore 18.30, diretta esclusiva LBF TV): con una vittoria le toscane condannerebbero Vigarano all’ultima posizione in classifica secondo la matematica. In più, la squadra di Iurlaro guarda ai risultati dagli altri campi, perché la nona posizione può ancora esser raggiungibile con la giusta combinazione di esiti. In casa Vigarano poco da registrare, a eccezione della partenza di Valensin, tornata a San Giovanni Valdarno per la corsa finale verso la Serie A1.



Prove generali di Playout tra PF Broni 93 e Banco di Sardegna Dinamo Sassari (domenica, ore 16, diretta esclusiva LBF TV): allo stato attuale delle cose, la squadra lombarda e le sarde si affronterebbero in un suggestivo primo turno dei Playout. Sassari ha ormai ritrovato l’organico a pieno regime, situazione opposta invece per Broni, che nell’infrasettimanale (persa con rimonta subita) contro Empoli ha dovuto fare a meno di Parmesani, praticamente per tutto il match di Castello e per gran parte della partita di Anna Togliani: da valutare le condizioni della play, in crescita nelle ultime uscite. In casa Dinamo da segnalare la centesima gara in Serie A1 per Giovanna Pertile.



La O.ME.P.S. BricUp Battipaglia, con lo sguardo praticamente rivolto verso i Playout, sfida il Fila San Martino di Lupari (domenica, ore 16, diretta esclusiva LBF TV). Le campane vengono da un’ottima uscita in quel di Lucca, con una Melgoza scatenata a tenerle in partita per gran parte del match: San Martino, ormai sicura della qualificazione ai Playoff, ha bisogno dei due punti per mantenere la settima posizione, ancora in bilico per la squadra veneta.



Difficile impegno per l’Use Rosa Scotti Empoli che ospita l’Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): la squadra toscana ha colto una grande vittoria nell’infrasettimanale con Broni, successo fondamentale nella corsa al quinto posto. Ora Empoli è sola in quella posizione, ma la situazione pare apparecchiata per un rush finale col Geas, che troverà il suo culmine nel decisivo scontro dell’ultima giornata. Per la Reyer la partita è la seconda di un ciclo di sette giorni contro rivali tostissime (Bologna, Empoli, Ragusa), un trittico che può esser decisivo per il primo posto in campionato.



Il turno si chiuderà con la sfida in “Monday Night” tra la Virtus Segafredo Bologna e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni (lunedì, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). La Virtus naviga da settimane senza particolari problemi al quarto posto, col terzo in vista ma assolutamente complicato da ottenere per via dello scontro diretto a sfavore con Ragusa. La squadra di coach Serventi in questo senso non è padrona del suo destino: lo è il Geas che può ancora provare ad acciuffare il quinto posto. Per le sestesi però non sarà facile, Gwathmey ha saltato le ultime tre gare, coincise con tre pesanti sconfitte consecutive e la situazione complessiva dell’organico a livello di forma non è ottimale (Crudo e Arturi recentemente rientrate da infortuni, Gilli non utilizzata contro Schio): sfida molto tosta per la squadra di coach Zanotti.



Area Comunicazione LBF