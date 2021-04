Tutto pronto per Playoff e Playout della Techfind Serie A1, oggi il via ai Playoff, da sabato i Playout. Si parte con due sfide in chiaro su MS Channel, MS Sport e LBF TV: la Gara 1 tra Empoli e Ragusa e la Gara 2 tra Venezia e Costa Masnaga.

PLAYOFF

(1) UMANA REYER VENEZIA vs (8) LIMONTA COSTA MASNAGA

Affascinante sfida tra la primatista della Regular Season e la “Cenerentola” di questi Playoff: blasone contro entusiasmo, esperienza contro gioventù. Una serie sicuramente entusiasmante anche dai numeri: Venezia ha chiuso la regular season a 90.3 punti di media, uno dei migliori dati della storia del nostro campionato; Costa è il quinto attacco del nostro campionato, complice un ritmo alto e la grande aggressività nella metà campo offensiva.

Qui Venezia – Torna il momento delle scelte per coach Ticchi, che con tutte e quattro le straniere a disposizione dovrà giocoforza ruotare le disponibili Anderson, Howard, Fagbenle e Petronyte. Può esser cruciale la disponibilità o meno di Carangelo, che non ha giocato nelle Final Four di EuroCup Women: da valutare infine la risposta psicologica della Reyer dopo la grande amarezza dell’epilogo dell’avventura europea.

Qui Costa Masnaga – Coach Seletti dovrebbe presentarsi all’appuntamento senza particolari indisponibilità in rotazione. Nelle ultime settimane la rotazione di Costa si è abbastanza accorciata, con Eleonora Villa non utilizzata e N’Guessan e Labanca impegnate contemporaneamente in doppio tesseramento con Brescia: potrebbe esser interessante valutare l’apporto e la gestione della panchina, attorno a sicurezze come Matilde Villa, Del Pero, Nunn e Spreafico, l’unica giocatrice con una concreta esperienza nei Playoff del gruppo.

IL CALENDARIO

Gara 1: 16/04/2021, ore 20, Palestra Comunale Costa Masnaga (diretta esclusiva LBF TV)

Gara 2: 19/04/2021, ore 19, Palasport Taliercio (diretta in chiaro MS Channel e LBF TV)

Gara 3 (eventuale): 22/04/2021, ore 20.30, Palasport Taliercio (diretta esclusiva LBF TV)

(4) VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA vs (5) ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI

Storicamente, quarta contro quinta è sempre la serie più equilibrata dei Playoff: non ci smentisce questo scontro tra due formazioni ambiziose. Per la Virtus Bologna è il primo viaggio in postseason, dopo una stagione eccezionale specie nella prima fase; il Geas ha accelerato nel finale di regular season, tra l’altro proprio dalla vittoria con le emiliane nellìultimo confronto, il 58-74 dello scorso 29 marzo.

Qui Bologna – Coach Lorenzo Serventi non dovrebbe avere particolari problemi d’organico: Bologna ha terminato la sua regular season il 3 aprile, complice l’anticipo del match contro Venezia (per via degli impegni europei delle orogranata), e ha potuto lavorare meticolosamente alla postseason. Che affronterà con un doppio ex di spessore: la guardia Brooque Williams e l’ala Beatrice Barberis, che conoscono molto bene entrambe l’avversario di questi Playoff.

Qui Sesto San Giovanni – Coach Zanotti si presenta ai Playoff sempre col dubbio Panzera: l’ala è out da circa tre settimana, e al momento non ci sono notizie né indicazioni ufficiali circa i tempi di recupero. Per il resto la squadra è tornata nelle migliori condizioni, con Gwathmey decisiva dopo l’infortunio che le ha fatto saltare tre gare di campionato e Oroszova che, dopo diversi acciacchi, nella sfida decisiva contro Empoli è tornata in gran forma, 20 punti per lei.

IL CALENDARIO

Gara 1: 16/04/2021, ore 20, PalaNat (diretta esclusiva LBF TV)

Gara 2: 19/04/2021, ore 19, Virtus Segafredo Arena (diretta esclusiva LBF TV)

Gara 3 (eventuale): 22/04/2021, ore 19,Virtus Segafredo Arena (diretta esclusiva LBF TV)

(2) FAMILA WUBER SCHIO vs (7) FILA SAN MARTINO DI LUPARI

La società Fila San Martino di Lupari ha comunicato, in settimana, l’impossibilità a disputare i Playoff contro la formazione scledense per via della situazione di emergenza sanitaria in corso all’interno del gruppo squadra. Il Settore Agonistico FIP, nel frattempo, ha ratificato che Gara 1 non verrà disputata: in definitiva, stante la situazione e le comunicazioni arrivate dalla società giallonera, la serie non avrà luogo. Di conseguenza, in base ai regolamenti vigenti, Schio accederebbe direttamente alle Semifinali.

(3) PASSALACQUA RAGUSA vs (6) USE ROSA SCOTTI EMPOLI

La sfida tra Passalacqua Ragusa e Use Rosa Scotti Empoli, basandosi su due dei tre scontri stagionali, può essere una delle più emozionanti della stagione: il 90-80 per le iblee in Coppa Italia, dopo un supplementare, è stato uno dei match più avvincenti dell’annata; anche l’apertura di campionato, l’82-80 ragusano deciso da un canestro di Santucci a una manciata di secondi dalla fine, non è stata da meno. Scontro davvero interessante tra due realtà che giocano un’ottima pallacanestro con impostazione perimetrale: Empoli è seconda in campionato per tiri da tre tentati, mentre Ragusa è quinta in questa particolare classifica.

Qui Ragusa – Per Coach Recupido non sarà ovviamente disponibile la lungodegente Tagliamento. Anche qui lungo riposo per la formazione iblea, impegnata per l’ultima volta con Campobasso lo scorso 3 aprile, a piazzamento già deciso. L’aspetto positivo per coach Recupido può essere, dopo questo finale di stagione, il ritorno a pieno regime di Kacerik, in crescita nelle ultime uscite, e quello dagli acciacchi post-Coppa Italia di Santucci.

Qui Empoli – In casa empolese il quinto posto è sfuggito all’ultima giornata, ma non c’è particolare amarezza per la squadra di coach Cioni, che ha già raggiunto quello che era il massimo traguardo stagionale alla vigilia della stagione: ciò però non significa che la squadra toscana si presenterà ai Playoff senza legittime ambizioni, specie dopo i confronti stagionali. Non dovrebbe presentare defezioni nell’organico l’Use, che vuole continuare a sorprendere.

IL CALENDARIO

Gara 1: 16/04/2021, ore 19, PalaSammontana (diretta in chiaro MS Channel e LBF TV)

Gara 2: 20/04/2021, ore 18.30, PalaMinardi (diretta esclusiva LBF TV)

Gara 3 (eventuale): 22/04/2021, ore 18.30, PalaMinardi (diretta esclusiva LBF TV)

PLAYOUT

(10) GESAM GAS E LUCE LUCCA vs (13) O.ME.P.S. BRICUP BATTIPAGLIA

Primo scontro dei Playout la sfida tra la formazione toscana, reduce da una buona vittoria a Campobasso che ha cementato la decima posizione, e quella campana, che si è piazzata al tredicesimo posto nel torneo. Lucca ha sconfitto per due volte le battipagliesi in campionato e parte decisamente coi favori dei pronostici anche in virtù degli scontri stagionali, oltre che per l’attuale condizione dell’organico.

Qui Lucca – Per la squadra di coach Iurlaro l’incognita principale è rappresentata dalle condizioni di una delle ex di turno (l’altra è Francesca Russo): stiamo parlando della pivot Jewel Tunstull, che si è fermata per un infortunio alla caviglia in quel di Campobasso. Situazione abbastanza inedita per Lucca quella dei Playout, la vittoria di Campobasso però ha ridato morale dopo due sconfitte di fila: in particolare ottima Jakubcova, 14 punti e 12 rimbalzi, sicuramente la più continua tra le straniere a disposizione delle biancorosse.

Qui Battipaglia – Situazione difficile da valutare per la squadra di coach Corà, alla luce dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria che ha costretto la formazione campana a non viaggiare per le trasferte di Venezia e Ragusa, oltre che a non disputare l’ultimo impegno in casa al PalaZauli sempre contro le iblee.

IL CALENDARIO

Gara 1: 18/04/2021, ore 18, PalaZauli (diretta esclusiva LBF TV)

Gara 2: 21/04/2021, ore 18, PalaTagliate (diretta esclusiva LBF TV)

Gara 3 (eventuale): 23/04/2021, ore 19, PalaTagliate (diretta esclusiva LBF TV)

(11) PF BRONI 93 vs (12) BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI

Nell’ultimo confronto diretto Broni e Sassari hanno regalato una sfida emozionante, risolta di soli tre punti a favore delle lombarde: per la formazione biancoverde ci sono tutti i favori del pronostico, complici le due vittorie negli scontri diretti, ma le sarde possono contare su un reparto straniere di assoluto livello, in grado d’impensierire la formazione undicesima del campionato: come Kennedy Burke, 27 punti e 12 rimbalzi nell’ultima uscita.

Qui Broni – Non è stato un finale di stagione facile per coach Fontana, che ha dovuto fare i conti con assenze prolungate di Parmesani, Togliani e in parte anche di Castello. La squadra lombarda, tuttavia, ha ben resistito a un organico ridotto, arrivando anche a giocarsi qualche chance di decimo posto nel corso dell’ultima giornata, guidata soprattutto dal trio Orazzo-Madera-Reimer: nell’ultimo match del campionato si è rivista per un 15’ Togliani (con maschera protettiva per l’infortunio al setto nasale) e per brevi spezzoni anche Castello e Parmesani, da valutare quanto rientreranno nelle rotazioni nel momento più caldo della stagione.

Qui Sassari – Oltre a Burke, che è stata nominata miglior marcatrice del campionato, la Dinamo dovrebbe contare su tutto l’organico nel pieno delle sue potenzialità. Tra le osservate speciali la guardia Calhoun, la lunga Fekete e naturalmente il capitano Arioli: saranno loro i terminali principali della formazione di coach Restivo in una fase decisiva della sua prima stagione nella pallacanestro femminile.

IL CALENDARIO

Gara 1: 17/04/2021, ore 16, PalaSerradimigni (diretta esclusiva LBF TV)

Gara 2: 21/04/2021, ore 18 PalaBrera (diretta esclusiva LBF TV)

Gara 3 (eventuale): 25/04/2021, ore 18, PalaBrera (diretta esclusiva LBF TV)



