Penultima giornata per la Techfind Serie A1, un turno pasquale sicuramente ricco di partite decisive per i piazzamenti in classifica: tutte le partite si disputeranno nella giornata di sabato, rinviate le sfide tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari e la Dondi Multistore Vigarano, di Umana Reyer Venezia-O.ME.P.S. BricUp Battipaglia e quella tra Fila San Martino di Lupari e Use Rosa Scotti Empoli.

Una squadra che punta a conquistare la sua posizione in classifica è la Virtus Segafredo Bologna che fa visita alla Gesam Gas E Luce Lucca (ore 18, diretta esclusiva LBF TV). La play Battisodo (grande ex dell’incontro) e compagne con una vittoria conquisterebbero matematicamente il quarto posto in classifica, salvandolo dall’assalto del Geas; Lucca, dal canto suo, non è in un gran momento di forma e vuole una vittoria per prendersi il decimo posto in campionato e presentarsi all’ultima giornata con flebili chance di nona posizione.

Chi è davanti alle toscane, La Molisana Magnolia Campobasso, è infatti attesa dal difficile test contro la Passalacqua Ragusa (ore 15.30, diretta in chiaro MS Motor TV e LBF TV). Le siciliane sono già sicure del terzo posto ma che hanno mostrato buoni segnali di crescita nel match infrasettimanale contro Venezia: dal canto loro, le molisane senza Tikvic che ha saltato l’ultima gara interna contro Costa Masnaga, terminata con un -21.

Proprio la Limonta Costa Masnaga ospita il Famila Wuber Schio (ore 18, diretta esclusiva LBF TV): sfida che all’andata, e a Bologna nel confronto per la Coppa Italia dello scorso 4 marzo, non riservò particolari sorprese, con un dominio scledense. La squadra di Seletti, tuttavia, dopo aver conquistato i Playoff e in uno stato di grazia dal punto di vista del morale e l’esito potrebbe esser una partita ad alti ritmi, appassionante, tra due formazioni che saranno protagoniste in postseason.

La partita più interessante del turno è forse quelle che decide anche la lotta al quinto posto: la PF Broni 93 va in casa dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni (ore 18, diretta esclusiva LBF TV) in un derby lombardo importante per entrambe le squadre. Le biancoverdi possono ancora sorpassare Lucca, conquistando la decima posizione, mentre al Geas serve una vittoria per presentarsi meglio allo scontro diretto dell’ultima giornata contro Empoli. Da valutare per entrambe la situazione infortunate con Broni condizionata nelle ultime uscite dalle assenze di Togliani e Parmesani, mentre in casa Geas ha saltato l’ultimo impegno di campionato Panzera.

Area comunicazione LBF