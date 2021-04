Ultima giornata di regular season, quattro partite in programma sabato sera alle 20:30, con in ballo principalmente la quinta e la decima posizione. Rinviate Dondi Multistore Vigarano-Fila San Martino di Lupari, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia-Passalacqua Ragusa; già disputata Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia, con vittoria delle venete per 68-82.

Si ricorda che, sulla base delle Disposizioni Organizzative Annuali FIP relative alla stagione 2020/2021, al termine delle partite disputate sabato si procederà al congelamento della classifica, che seguirà il criterio del quoziente tra vittorie e partite disputate.

Graduatoria alla mano, la partita principale è sicuramente quella tra Use Rosa Scotti Empoli e Allianz Geas Sesto San Giovanni (sabato, ore 20.30, diretta in chiaro MS Channel e LBF TV): in palio il quinto posto in classifica nel match in chiaro della settimana. La formazione empolese, vincente all’andata, sfida le lombarde che nel frattempo hanno sempre più puntellato il roster, recuperando Crudo, Gwathmey e Dotto: l’unica situazione problematica in infermeria per coach Zanotti riguarda Panzera, assente nelle ultime uscite della squadra rossonera.

Sfida a distanza Broni-Lucca per il decimo posto: per la PF Broni 93 l’impegno casalingo contro la Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV) rappresenta l’ultima opportunità di sorpasso. Costretta a vincere la squadra di Fontana, nonostante la situazione infortunate tutt’altro che rosea, con Togliani, Parmesani e Castello ai box nella gara di domenica scorsa; la Costa Masnaga dell’ex Spreafico già proiettata verso la storica partecipazione ai Playoff, dove le masnaghesi sfideranno Venezia.

A Campobasso, la Gesam Gas E Luce Lucca è padrona del proprio destino nel match contro La Molisana Magnolia Campobasso (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV): in caso di vittoria la squadra di Iurlaro può agguantare il decimo posto, se sconfitta dovrà invece attendere i risultati da Broni. Campobasso, dal canto suo, chiuderà la stagione dopo quest’ultimo impegno, con un buon nono posto da matricola: per le molisane rientro di Tikvic, preziosa per un reparto lunghe che (dopo aver salutato Sanchez, già da qualche partita) può esser decisivo per onorare al meglio l’ultima uscita stagionale.

Non c’è sostanzialmente tanto in ballo nell’ultimo match in programma, quello tra Famila Wuber Schio e Banco di Sardegna Dinamo Sassari (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV): mentre le Orange, tagliate fuori dalla lotta alla prima posizione ormai appannaggio di Venezia, aspettano buone nuove dalle indisponibilità degli ultimi turni (tra le indisponibili dovrebbe mancare stavolta la sola Sottana), Sassari lavora in vista dei Playout, per cui aspetta di conoscere l’avversaria del primo turno dato che le sarde sono ormai certe del dodicesimo posto in classifica.

