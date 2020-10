Techfind Serie A1, verso il turno infrasettimanale: Lucca-Geas domani in chiaro su MS Channel

Dopo il ritorno in campo per la prima giornata, la Techfind Serie A1 è pronta a scendere subito sul parquet per il secondo turno in infrasettimanale.

La partita in chiaro di questa giornata sarà quella tra Gesam Gas E Luce Lucca e Allianz Geas Sesto San Giovanni (mercoledì, ore 21, diretta in chiaro MS Channel e LBF TV). La squadra toscana, reduce da una bella vittoria a San Martino di Lupari nonostante l’assenza dell’americana Harper, sfida le lombarde che hanno giocato una partita tosta per tre quarti contro Venezia: probabile per la squadra di Zanotti che perduri l’assenza di Panzera, out per infortunio.

Apre il turno la partita del Taliercio tra l’Umana Reyer Venezia e la Limonta Costa Masnaga (mercoledì, ore 19.30, diretta esclusiva LBF TV): prima in casa per le orogranata dopo le vittorie in Supercoppa e a Sesto, contro la formazione di coach Seletti uscita sconfitta dalla prima uscita di campionato conto la Virtus.

Seconda partita di fila al PalaLupe per il Fila San Martino di Lupari che ospita una lanciatissima Banco di Sardegna Dinamo Sassari (mercoledì, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Mentre la formazione giallonera attende la neo-arrivata Anderson, le sarde sono lanciatissime dopo la prima brillante uscita al PalaSerradimigni contro Battipaglia, un convincente +28.

Proprio Battipaglia proverà a rispondere ospitando al PalaZauli il Famila Wuber Schio (mercoledì, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV) in un grande classico d’inizio stagione. Famila lanciatissimo dopo l’ottima vittoria nell’esordio con Campobasso, buona reazione alla finale di Supercoppa persa sette giorni prima.

In una situazione rimaneggiata, considerate le tante defezioni che hanno caratterizzato il match di Schio, La Molisana Magnolia Campobasso fa visita alla Dondi Multistore Vigarano (mercoledì, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV): entrambe le squadre alla ricerca della miglior quadratura in quest’inizio di stagione.

Molto interessante la sfida tra Use Rosa Scotti Empoli e PF Broni 93 (mercoledì, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV), due formazioni che sono parse parecchio in forma nella prima uscita stagionale: contro la “ex” Ravelli, le lombarde al PalaSammontana per ottenere la seconda vittoria consecutiva contro la squadra di Cioni, uscita sconfitta ma con più fiducia dalla trasferta di Ragusa.

Chiude il turno la partita della Segafredo Arena tra Virtus Segafredo Bologna e Passalacqua Ragusa (giovedì, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV): due attacchi molto prolifici nel primo turno, per due vittorie arrivate pur con dinamiche diverse. Sottocanestro affascinante la sfida tutta croata tra Begic e Tikvic, neo-arrivata per le iblee.

