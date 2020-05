Tony Parker: “L’ultima volta che parlai con Kobe riguardava la crescita del basket femminile”

Tony Parker ha alzato il livello del settore femminile di ASVEL, portandola a qualificarsi tra le migliori otto d’Europa e iniziando a costruire un settore giovanile altrettanto buono.

Il futuro presidente del Lione ha rivelato che proprio della crescita del movimento femminile ha parlato l’ultima volta che ha incontrato Kobe Bryant personalmente prima della fatalità di quel maledetto 26 gennaio. Era ai mondiali di basket maschile in Cina lo scorso settembre. “Volevo che facessimo tutto il possibile per far crescere la pallacanestro femminile, e volevo che lo facessimo insieme. Avremmo fatto grandi cose per le donne del nostro sport”, ha rivelato Parker a The Undefeated.

Tony Parker poi speso belle parole verso Kobe, dicendo che in campo ti distruggeva sempre, ma era sempre pronto a dare consigli a tutti i ragazzi più giovani che glieli avrebbero chiesti.

Infine, l’ex playmaker di Spurs e Hornets ha rilasciato il suo miglior quintetto di sempre, fatto di soli giocatori europei:

PG – Tony Parker

SG – Drazen Petrovic

SF – Andrei Kirilenko

PF – Dirk Nowitzki

C – Pau Gasol