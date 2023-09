Torneo “Campobasso per lo sport” – Battipaglia doma il Basket Roma e chiude terza

Presso La Molisana Arena, nell’incontro valevole come Finale per il terzo ed il quarto posto della sesta edizione del Quadrangolare “Campobasso per lo sport”, reazione d’orgoglio per la O.ME.P.S. Battipaglia che, non senza faticare, riesce ad avere la meglio di un assai combattivo Basket Roma, in partita fino agli istanti conclusivi. Risultato finale: 69-62.

LA CRONACA

Desiderosa di riscattare la sconfitta maturata ieri al cospetto di Roseto, Battipaglia approccia il match in maniera grintosa mettendo da parte un discreto margine già a metà della prima frazione (+6, 12-6). Equilibrio, invece, in una seconda metà di primo quarto che vede le due compagini viaggiare alla medesima velocità. Dal punto di vista delle prestazioni individuali, sono Ferrari da una parte ed Aghilarre dall’altra ad aver fatto le cose migliori finora. Al 10’, la O.ME.P.S. ha sempre 6 lunghezze di vantaggio (17-11).

Battipaglia, in versione certamente migliore rispetto a quella vista ieri, allunga in maniera significativa nella prima metà del secondo quarto: sono Ferrari (ancora lei, sempre ispiratissima), Johnson (prima giocatrice del match ad arrivare in doppia cifra) e Seka (assai intraprendente) a mettersi in evidenza in questa fase consentendo alle biancoarancio di toccare il +10 al minuto 14 (24-14). Le capitoline, però, non ci stanno e, nella seconda metà della frazione, con Cedolini (di spessore la sua prova finora) e Manocchio a brillare, riducono in maniera sensibile il distacco toccando anche il -6 (34-28) prima che una tripla di Milani fissi il finale del primo tempo sul punteggio di 37-28.

Nei primi minuti del terzo quarto, ecco, però, l’inerzia capovolgersi d’improvviso: il Basket Roma, arrembante, firma uno 0-7 di parziale che, al minuto 23, vale il -2 (37-35). Sono Aghilarre e Cedolini le protagoniste della rimonta delle laziali. Battipaglia, forse sorpresa da tale accelerazione, è brava a reagire affidandosi ai muscoli ed ai canestri di Johnson (anche triplicata in marcatura dalla difesa capitolina): è soprattutto grazie a lei che la O.ME.P.S. torna ad allungare (+6, 45-39). La stessa Johnson, però, con 4 falli già a carico, poco dopo è costretta ad uscire e la sua assenza si fa sentire eccome dal momento che il Basket Roma, senza lei in campo, dimezza lo svantaggio (46-43) prima che un canestro di Seka dia respiro alle campane. Al 30’, Battipaglia è avanti di 5 (48-43).

Le laziali non hanno alcuna voglia di accantonare il sogno del colpaccio e, trascinate da una scatenata Aghilarre, non soltanto recuperano l’intero gap, ma, al minuto 33, mettono anche la testa avanti (51-52). Le biancoarancio, per evitare la seconda sconfitta in due giorni, sono chiamate a reagire immediatamente e la reazione, per fortuna di Battipaglia, arriva subito: Chiovato e Ferrari prendono per mano le compagne trascinandole fuori dalle sabbie mobili. La O.ME.P.S., al minuto 35, è fuori dal pantano (+9, 61-52), ma non ancora fuori pericolo e questo perché Aghilarre (sempre lei, eccellente la sua prova) non ha alcuna voglia di arrendersi tanto da riportare le capitoline a 3 sole lunghezze di distanza (63-60 al 38’). Negli ultimi due minuti di gioco, però, Battipaglia è lucida e concentrata e, con Ferrari, chiude la pratica imponendosi con il punteggio di 69-62.

CONSIDERAZIONI FINALI

Innegabile che la Battipaglia vista oggi sia stata migliore di quella vista ieri, ma la condizione è ancora lontana dall’essere ottimale. In attacco le cose vanno già più che discretamente: Ferrari è una garanzia, per Johnson altro ventello e Milani brava ad offrire una prestazione da 11 punti. È in difesa che, invece, c’è ancora qualcosa da registrare. In casa Basket Roma, da applausi la prova di Aghilarre (top scorer del match a quota 21 punti, MVP della contesa in coabitazione con Johnson), ben coadiuvata da un’ottima Cedolini (13 per lei). Le laziali, per intensità ed atteggiamento, hanno le credenziali giuste per essere protagoniste anche in A2.

TABELLINO DEL MATCH

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA

Seka 5, Ferrari 16, Mbandu 6, Johnson 20, Milani 11, Potolicchio 6, Chiovato 5, Pragliola, Mini, Chiapperino. Coach: Maslarinos.

BASKET ROMA

Leghissa, Perone 2, Lucantoni 9, Cedolini 13, Fantini 5, Benini 4, Preziosi 3, Aghilarre 21, Cenci 2, Lami, Manocchio 3, Brandimarte NE. Coach: Buongiorno.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese