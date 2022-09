Torneo Città di Campobasso – La Molisana Magnolia supera con autorità Matelica

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 81

HALLEY THUNDER FABRIANO MATELICA 50

(19-19, 44-28; 62-43)

CAMPOBASSO: Trimboli 11 (2/2, 2/2), Kacerik 7 (1/2, 2/2), Parks 18 (6/9, 2/6), Nicolodi 11 (3/8, 0/2), Milapie 8 (3/5); Togliani 2 (0/2 da 3), Narvičiūtė 11 (3/6), Battisodo (0/2, 0/2), Vitali 1, Giacchetti (0/2), Del Sole 4 (2/2), Trozzola 7 (2/2, 1/2). All.: Sabatelli.

FABRIANO MATELICA: Gonzalez 10 (2/4, 1/3), Cabrini 5 (0/3, 1/3), Michelini 9 (1/4, 0/4), Grassia 2 (1/4), Steggink 11 (1/3, 3/4); Celani 6 (2/3, 0/1), Iob 4 (2/2), Franciolini, Stronati (0/1, 0/3), Oflor 3 (1/4), Ridolfi. Ne: Gramaccioni e Zamparini. All.: Cutugno.

ARBITRI: D’Amato (Roma), Lupelli (Latina) e Picchi (Frosinone).

NOTE: uscita per cinque falli Franciolini (Fabriano Matelica). Tiri liberi: Campobasso 16/22; Fabriano Matelica 15/20. Rimbalzi: Campobasso 35 (Nicolodi 11); Fabriano Matelica 29 (Michelini 6). Assist: Campobasso 14 (Nicolodi 4); Fabriano Matelica 6 (Gonzalez 3). Progressione punteggio: 8-8 (5’), 26-26 (15’), 51-38 (25’), 73-50 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 31 (81-50); Matelica 5 (8-13).

Come da pronostico sarà La Magnolia Campobasso l’altra finalista del torneo targato Ennebici ‘Campobasso per lo sport’, dove troverà l’altro team di A1 della Dinamo Sassari. Pur dovendo fare i conti con l’emozione dell’esordio davanti ai propri tifosi all’Arena, dopo un po’ di emozione nei primi due quarti, le rossoblù vengono fuori con forza dopo l’intervallo lungo con la difesa di Giacchetti ed il sostanzioso contributo delle altre giovani rossoblù, ciascuna capace di portare un sostanzioso mattoncino alla costruzione complessiva. Matelica finisce per andare così in debito d’ossigeno e, alla distanza,, cede di trentuno proiettandosi sulla finalina contro Roseto.



CRONACA BIFRONTE In una contesa dai tentativi di strappo da un lato all’altro, i #fioridacciaio e le marchigiane si rincorrono nei primi quindici minuti, poi nella fase discendente del secondo periodo le rossoblù con una difesa asfissiante iniziano a dare il primo strappo e pongono ancora più margine nel terzo periodo che di fatto suona di sentenza su di un ultimo quarto in cui le big del primo quintetto dalla panchina spingono, incitandole le proprie compagne, con tutte e dodici le rotazioni che ‘sporcano’ il referto e producono fatturato per la causa, motivo di applausi continui per l’ultima arrivata Perry che ha seguito la prova delle compagne dalle tribuna con larghi sorrisi. Alla fine in quattro vanno in doppia cifra con Parks top scorer a quota 18 e doppia doppia all’insegna dell’undici (come punti e rimbalzi) per Nicolodi.

A REFERTO CHIUSO In sala stampa il trainer delle rossoblù Mimmo Sabatelli è felice della prova delle sue: «Dobbiamo vincere le partite in difesa perché quando difendiamo siamo poi fluidi in attacco. Nella circostanza siamo partiti un po’ contratti perché era la prima davanti al pubblico dell’Arena, però poi ci siamo lasciati andare, difendendo tantissimo ed abbiamo portato a casa il risultato».



LE CIFRE V torneo ‘Campobasso per lo sport’: (semifinali, 24 settembre) Dinamo Sassari-Panthers Roseto 106-48, La Molisana Magnolia Campobasso-Thunder Matelica 81-50; (finali, 25 settembre) Panthers Roseto-Thunder Matelica (ore 15.30); La Molisana Magnolia Campobasso-Dinamo Sassari (ore 18).

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO (Vincenzo Ciccone)