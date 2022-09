Torneo Città di Campobasso – Matelica batte in volata Roseto e chiude terza

In una giornata molto triste per il basket locale e non solo, a causa della scomparsa di Giuliano Gatti, fratello del nostro presidente Euro, nonché nostro appassionato sostenitore, le ragazze della Halley Thunder Matelica hanno conquistato il terzo posto nel torneo “Campobasso per lo sport” superando nella “finalina” la Aran Panthers Roseto per 63-72. Una vittoria che il team ha voluto dedicare al proprio presidente, nel ricordo del fratello.

Le biancoblù, dopo una prima parte dell’incontro in cui a condurre sono state le ragazze abruzzesi, hanno recuperato e sorpassato nell’ultima frazione (parziale di 15-28) aggiudicandosi così il successo in questo valido test di pre-campionato.

Andando a ritroso, Matelica e Roseto il giorno precedente avevano affrontato le altre due formazioni partecipanti al torneo, le padrone di casa La Molisana Magnolia Campobasso e la Dinamo Sassari, entrambe formazioni di categoria superiore (A1).

La Halley Thunder – pur battuta da Campobasso – non ha sfigurato. Il punteggio finale è stato di 81-50 per La Molisana, ma – soprattutto in avvio – Matelica si è fatta onore, andando avanti 8-11 al 5’, ancora in parità al 15’ sul 26-26. Subìto un break nettissimo nella seconda parte del secondo quarto, la Thunder ha poi giocato sostanzialmente alla pari il terzo parziale (18-15), mentre nell’ultima frazione il divario è aumentato in favore delle molisane (19-7).

In entrambe le partite coach Orazio Cutugno ha tenuto precauzionalmente a riposo Benedetta Gramaccioni e Asya Zamparini.

Nell’altra semifinale, la Dinamo Sassari (serie A1) aveva superato per 106-48 le Panthers Roseto.

Il tabellino della finale per il 3°/4° posto:

ARAN PANTHERS ROSETO – HALLEY THUNDER MATELICA = 63-72

ARAN PANTHERS ROSETO – Micovic 12, Dell’Olio 2, Lombardo 8, Dell’Orto 2, Mitreva 3, Polimene ne, De Marchi 1, Azzola ne, Schena 2, Kelly 21, Ceccanti 4, Manfrè 8. All. Romano

HALLEY THUNDER MATELICA – Cabrini 7, Ridolfi, Stronati, Celani 6, Grassia 12, Steggink 10, Gramaccioni ne, Gonzalez 17, Zamparini ne, Iob 6, Michelini 8, Franciolini, Offor 6. All. Cutugno

ARBITRI – Longobucco, Picchi e Coraggio

PARZIALI – 15-12, al 10′, 36-27 al 20’, 48-44 al 30’, 63-72 finale

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica