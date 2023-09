Torneo Città di Schio – Tarbes sorprende il Famila e si aggiudica il torneo

Nonostante fosse solo un torneo amichevole, Tarbes è la prima formazione in più di un anno a riuscire ad espugnare il PalaRomare. Una vittoria convincente delle francesi che hanno condotto il match sin dalle battute iniziali e non hanno praticamente mai permesso al Famila di rientrare. Schio, privo di Guirantes (tenuta precauzionalmente a riposo) non si è ancora del tutto ripreso dal virus intestinale che ha colpito tutta la squadra di rientro da Cagliari lunedì scorso.

Le campionesse d’Italia rincorrono per tutto il primo tempo faticando a tenere i ritmi alti imposti da Tarbes che ha tanta fisicità dalla sua ma anche molta energia: Penna e Foppossi sono le protagoniste dei primi 5 minuti (10-11) prima che le ospiti trovino il primo vantaggio in doppia cifra per il 14-24 della prima sirena. Le orange (con la divisa da pre season color Tiffany) arrancano anche nei primi minuti della ripresa, esaurendo nuovamente presto il bonus ma trovando, nel finale di quarto, una reazione d’orgoglio per rosicchiare qualche punto con il gioco da tre punti di Keys (32-40 all’intervallo).

Il Famila prova a spingere per recuperare lo svantaggio e riesce a riportarsi fino -6 ma due triple in serie di Malonga e Leite ricacciano le padrone di casa indietro a metà quarto. Schio mette insieme una serie di buoni tiri e si fa sentire a rimbalzo ma sbaglia molto a livello realizzativo finendo così la terza frazione sotto 47-61. Sottana e Keys si caricano la squadra sulle spalle ma il divario rimane in doppia cifra costante anche perché Yacoubou sotto canestro e Leite da fuori sono delle vere spine nel fianco della difesa scledense. Il finale sorride a Tarbes che si aggiudica il Trofeo del Cinquantenario con il risultato di 62-74.

Famila Wuber Schio – Tarbes Gespe Bigorre 62-74 (14-24, 32-40, 47-61)

Famila Wuber Schio: Mutterle 1, Bestagno 6, Sottana 12, Sivka 6, Verona 3, Guirantes ne, Crippa 6, Chagas 2, Keys 14, Penna 10, Reisingerova 2

Tarbes Gespe-Bigorre: Leite 22, Foppossi 8, Fora 2, Yacoubou 23, Droguet 6, Monase 0, Zodia ne, Malonga 13, Tomasicka ne

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO