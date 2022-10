Torneo di Agropoli – Roseto batte di misura Battipaglia

Al PalaGreen di Agropoli, nella seconda semifinale del quadrangolare “Terranova città di Agropoli Paestum” sconfitta amara per la O.ME.P.S. Givova Battipaglia che, al termine di una partita di straordinaria intensità e dall’esito incerto fino all’ultimo, è stata superata dalle Panthers Roseto con il punteggio di 76-78.

La cronaca.

Come avvenuto nella semifinale precedente, il match è intenso e assai vivace fin dalle prime battute. In un primo quarto sostanzialmente equilibrato, è Roseto, nelle battute iniziali, a farsi preferire, trascinata dal carisma e dall’esperienza di Micovic. Battipaglia, però, nella seconda parte del periodo, trova compattezza e maggiore efficacia e, con Cutrupi, Potolocchio e Castelli sugli scudi, mette la testa avanti. Al 10′, Battipaglia è avanti di 2 (21-19).

Meno effervescente a livello realizzativo, ma ugualmente assai interessante è una prima metà del secondo quarto che vede le due squadre segnare poco, ma correre tantissimo battagliando con ardore. In questa fase, è Roseto a fare meglio ed a tornare a condurre, anche sfruttando le difficoltà realizzative delle biancoarancio (25-27 al 15′). Poi, come avvenuto nel primo quarto, Battipaglia disputa una seconda parte di frazione molto consistente e, trascinata da una splendida Potolocchio, chiude al comando il primo tempo. All’intervallo lungo, la O.ME.P.S. Givova è avanti di 6 (42-36).

Anche nel terzo quarto, il copione di serata non muta con le abruzzesi che si confermano più brave nelle parti iniziali delle frazioni: la contesa, incertissima, vive sui binari di un equilibrio che fa fatica a sgretolarsi (50-50) con, al momento, nessuna delle due compagini che riesce a prevalere nettamente sull’altra. Fortunatamente per Battipaglia, però, il copione davvero non muta in tutto e per tutto tanto che, di nuovo, sono le ragazze di coach Maslarinos ad avere più mordente nella parte conclusiva del periodo. Il vantaggio, risicatissimo, è tutt’altro che definitivo, ma, a livello mentale, pesa notevolmente. Al 30′, è +1 O.ME.P.S. Givova (58-57).

Nell’ultimo quarto, arriva la novità che, forse, può anche rappresentare la svolta del match: questa volta, infatti, sono le biancoarancio a partire meglio. Il loro scatto, poderoso, unisce brillantezza in attacco e solidità difensiva. Del resto, per avere la meglio su una squadra energica come Roseto ottimamente messa in campo da coach Romano, ci vuole tutta la qualità possibile. A metà dell’ultima frazione, Battipaglia è avanti di 7 (71-64). Ma, in una serata in fondo atipica, arriva, proprio a ridosso dei titoli di coda, una sorpresa beffarda: la trama si inverte d’improvviso con Roseto che, a differenza dei tre periodi precedenti, chiude in ascesa approfittando di una O.ME.P.S. Givova ora poco lucida e poco attenta in difesa. Ecco che, allora, la rimonta è servita con le abruzzesi che mettono la testa avanti aggiudicandosi, sul filo di lana, una partita che, a metà dell’ultima frazione, sembrava persa. Con il punteggio finale di 76-78, è Roseto a guadagnarsi il diritto di affrontare, nella finale, di domani, la Pallacanestro Vigarano.

Battipaglia, invece, chiuderà la propria partecipazione al torneo affrontando, nella finale per il terzo ed il quarto posto, il Basket Girls Ancona. Dal punto di vista delle prestazioni individuali, ottime, in casa Roseto, le prove di Micovic e Kelly (autrici di 20 e 19 punti, rispettivamente) e molto bene anche Lombardo (11). Tra le biancoarancio, positive le prestazioni di Potolicchio, Castelli (15 punti ciascuna) e Rylichova (14) con Cutrupi ed Alford che sfiorano la doppia doppia (10 punti e 9 rimbalzi la prima, 8 punti e 18 rimbalzi la seconda).

Risultato finale 76-78 (21-19; 42-36; 58-57; 76-78)

Tabellino del match:

O.ME.P.S. Givova Battipaglia

Chiovato, Feoli NE, Catarozzo NE, Potolocchio 15, Chiapperino 7, Rylichova 14, Castelli 15, Cutrupi 10, Zanetti 2, Lombardi NE, Milani 5, Alford 8. Coach: Maslarinos.

Panthers Roseto

Micovic 20, Lombardo 11, Desantis NE, Mitreva 6, Polimene NE, Demarchi 7, Azzola 3, Schena 4, Kelly 19, Ceccanti, Manfrè 8. Coach: Romano.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese