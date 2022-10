Torneo di Agropoli – Vigarano batte in finale Roseto

By

La pre season della Pallacanestro Vigarano si chiude con il botto, con il successo nel quadrangolare Terranova di Agropoli. Dopo aver battuto Ancona in semifinale, capitan Giulia Sorrentino e compagne hanno superato in finale le Panthers Roseto, avversarie domenica prossima nella prima di campionato in terra abruzzese.

Vittoria larga, rotonda, arrivata grazie ad un ultimo parziale perfetto, chiusosi 23-5, dopo che gli altri tre quarti avevano visto le biancorosse del coach Massimo Borghi conquistare il primo (26-22) e il terzo (22-19), perdendo di misura (20-23) il secondo.

Alla fine sarà 91-69, con quattro giocatrici in doppia cifra (Sorrentino 31, Marchi 16, Perini e Grymek 12) e una buona consapevolezza in vista del debutto di domenica prossima in campionato.

La Pallacanestro Vigarano ha chiuso un ottimo precampionato, fatto di costante crescita e di un amalgama trovato.

Il tabellino delle biancorosse: Edokpaigbe 4, Sorrentino 31, De Rosa, Perini 12, Bocola 7, Olajide 7, Grymek 12, Cecili 2, Pepe, Marchi 16. All.Borghi.

—

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano