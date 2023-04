Torneo NCAA femminile. Trionfa LSU su Iowa nonostante Clark

Lousiana State University vince il suo primo titolo NCAA femminile battendo nella finale di Dallas la favorita Iowa di Caitlin Clark, giocatrice eletta MVP della Final Four giocata alla American Airlines Center che con i suoi 191 punti realizzati va a stabilire il record assoluto di una F4 maschile o femminile superando Sheryl Swoopes fermatasi a 175 nel torneo del 1993. Clark però non è bastata contro l’organizzazione LSU diretta dalla panchina da coach Kim Mulkey, che si consolida tra i migliori tecnici del panorama universitario di tutti i tempi unendosi a Geno Auriemma e Pat Summitt come unici allenatori con 4 titoli nazionali femminili dopo i suoi tre vinti con Baylor. Inoltre Mulkey è la seconda allenatrice a vincere un titolo nelle sue prime due stagioni in un ateneo, ed è la prima allenatrice femminile a vincere un titolo con due diverse squadre.

Clark segna 14 punti nel primo quarto (3° maggior numero di punti in un quarto nelle Final Four dal 2016) ma LSU riesce a rispondere di squadra trovando buone soluzioni arrivando sul 27-22 al suono della prima sirena. LSU trova grande precisione nel tiro da fuori realizzando 9 triple nel primo tempo, compreso un 5/5 di Jasmine Carson. Un trend decisamente inusuale per le Tigers che nelle precedenti 3 partite avevano realizzato complessivamente 7 tiri da oltre l’arco. Proprio le triple di Carson scavano il solco nella seconda metà del periodo con LSU che arriva a metà partita sul 59-42. La gara è segnata anche se Iowa nel finale di terzo quarto arriva a -7 (69-62) prima del 75-64 dell’ultima pausa. Nell’ultimo quarto Iowa prova a rientrare ma LSU ha più benzina in corpo e nel finale dilaga mettendo le mani sul suo primo storico titolo NCAA con il 102-85 definitivo.

Per LSU 22 punti di Carson, 21 di Alexis Morris, 20 per LaDazhia Williams. Ad Iowa non bastano i 30 punti (8/19 da tre) di Clark. Kate Martin (13), Monika Czinano (13) e Gabbie Marshall (12) le altre Hawkeyes in doppia cifra.