Torneo SA Duchessa – Sassari sconfitta dalle ungheresi di Miskolc 

Le ragazze di coach Antonello Restivo cedono alle ungheresi di Miskolc 59-72

Debutto stagionale delle DinamoWomen sul campo di Sa Duchessa, a Cagliari, nella seconda edizione del torneo del Capo di sotto: Carangelo e compagne subiscono l’offensiva ungherese e cedono 59-72. Miskolc raggiunge dunque Schio in finale mentre per le sassaresi appuntamento domani alle 18 per la finalina che assegnerà 3° e 4° posto.

Avvio abbastanza equilibrato sul parquet con il primo quarto che si chiude 16-17. Nel secondo quarto le ungheresi condotte da una Jovanovic in grande spolvero provano a scavare il gap e vanno all’intervallo lungo sul 30-36. Nel secondo tempo Miskolc prova a scappare via con un break di 6 lunghezze e scrive il vantaggio in doppia cifra. Quindi Women che accorciano le distanze con Raca, Carangelo e Hollingshed, al 30′ 50-55. Miskolc apre l’ultimo quarto con tre triple e, con le prestazioni balistiche di Garbin, scava definitivamente il gap e stacca il biglietto per la finale vincendo 59-72.

Dinamo Women – Miskolc 59-72

(16-17, 14-19, 20-19,9-17)

Women. Raca 19 pt, Carangelo 8 pt+8as, Carta, Toffolo 4, Crudo 5, Kaczmarczyk 2, Trapani, Matura, Togliani 5, Hollingshed 16 pt. All. Antonello Restivo

Dato Miskolc. T. Aho, Charles 8, Kansas 3, N. Aho 9, Lelik 8, Garbin 19 pt+7 tb, Grigalauskyle, Tenter 2, Jovanovic 17 +6, Toman 6.

Per le Women finalina domani alle 18 contro Brixia Basket.

Il commento a caldo di coach Antonello Restivo: “Abbiamo visto cose positive giocando contro squadra fisica. Abbiamo bisogno di trovarci e fare cinque contro cinque. Dobbiamo migliorare sia in attacco sia in difesa ma abbiamo fatto una buona partita, un buon test sulla tenuta fisica. Ricarichiamo le energie per domani e ci prepariamo ad affrontare Brescia domani al massimo dell’attenzione”

Cagliari, 10 settembre 2023

